Nejlevnější letenky? S předstihem a ve správné dny v týdnu | e15.cz

Bez srovnávačů to ani nezkoušejte

Pokud nechcete trávit hodiny u porovnávání cen letenek v různých časových kombinacích a od různých leteckých společností, spolehněte se na srovnávače. Jejich software vám zvládne vyfiltrovat nejlevnější lety během chvilky. Rovnou můžete letenku rezervovat.

Stejně je to s nákupem cestovních kufrů a palubních zavazadel. Využijte buď klasické srovnávače cen zboží, jako je Heureka nebo se spolehněte na letáky. Díky online letákům, jako je Lidl leták příští týden, si rychle proběhnete aktuální nabídku jednotlivých obchodů, v nichž se prodává mimo jiné i cestovatelská výbava a doplňky.

S rezervací neváhejte!

Jste-li rozhodnutí letět, neváhejte s rezervací. Že je letenka za skvělou cenu dostupná teď, vůbec neznamená, že bude k mání i zítra nebo dokonce za hodinu. Trh s letenkami je dynamičtější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Předstih znamená úsporu

Letenky si pořizujte s předstihem. Klidně i dva nebo více měsíců předem si pořiďte letenku, závazný check-in se dá provést později. Právě díky předstihu můžete ušetřit značnou část pozdější ceny letenky. Pokud se chystáte na delší cestu, sledujte ceny letek i půl roku dopředu, abyste si udělali představu o jejich vývoji. Co je check-in?

Levné = méně pohodlné?

Někdy ano Nejlevnější letenky někdy vyžadují značnou dávku přizpůsobení se. Větší ochotu čekat na letištích v rámci přestupů. Letět brzy ráno nebo pozdě večer, letět na vzdálenější a méně frekventovaná letiště, z nichž je pak náročnější se dostat do centra města, kam míříte.

U levných akčních letenek většinou chybí možnost změnit termín letu. Problematická tu bývá i doložka „no-show“. Tato doložka umožní společnosti zrušit rezervaci, pokud cestující zmeškal odchozí let u zpáteční letenky. A vyžaduje, aby si cestující koupil novou letenku (chce-li využít zpáteční let). Podrobnosti například na stránkách spotřebitelské organizace dTest.cz.

Létejte jindy než na víkend nebo v termínech pondělí a pátek

Pracovní týden, resp. pondělí a pátek, to jsou dny, kdy létá nejvíce lidí pracovně. A proto i ceny letenek nabírají na obrátkách. Od pátku do neděle se létá na prodloužené víkendy, což také znamená vyšší ceny. Ale kombinace letenek na ostatní dny je už levnější. Třeba od úterý do úterý, od čtvrtka do úterý, od soboty do středy atp.

Praha není jediné letiště

Letiště Praha (PRG) není jediným letištěm v ČR, resp. v dosažitelném okolí. Osobní letecká doprava sídlí i v Pardubicích, v Brně, v Karlových Varech nebo v Ostravě. Nepravidelně se (veřejně) létá z Mnichova Hradiště. Využít ale můžete i „příhraničních“ letišť, kam je pro nás snadné se dostat: Vídeň, Bratislava, Drážďany, Wroclaw, Krakov.

Dražší je i turistická sezona a svátky

Tenhle fakt asi netřeba připomínat: během svátků a v turistické sezoně je pravděpodobnost vyšších cen téměř stoprocentní. Proto pokud můžete, upřednostněte let v čase mimo oba termíny. Letíte-li za počasím, nezbude než obětovat vyšší cenu. Ale pro cesty za galeriemi, muzei nebo do města obecně, bývá počasí méně významným prvkem rozhodování.

Jednosměrnou nebo zpáteční?

Na první pohled to vypadá jako hloupá otázka. Jenže není. U některých aerolinek se totiž zpáteční letenky prodávají za méně než polovinu ceny letenky jednosměrné. Takže někdy vás vyjde mnohem levněji nechat zpáteční letenku propadnout. Nízkonákladové společnosti však mají jiný přístup: u nich se vyplatí i jednosměrný let.