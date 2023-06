Nespolehliví versus spolehliví: Jak odlišit dodavatele fotovoltaiky na trhu? | e15.cz

Zkušený dodavatel fotovoltaických elektráren, jakým je skupina SolidSun, zareagoval na boom, který na trhu s FVE začal na podzim 2021, férovým přístupem. „Na začátku roku 2022 jsme dočasně zastropovali příjem nových zakázek tak, abychom přísun klientů vybalancovali v závislosti na množství instalačních kapacit. Během pár měsíců se nám je povedlo zvýšit natolik, že už jsme zase mohli jet na plné obrátky a uspokojit všechny naše klienty,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

Díky více než 10 letům působení na trhu s FVE odhadl SolidSun své možnosti. Současná situace s dodavateli ji proto velmi mrzí. „Zprávy o problémech některých dodavatelů fotovoltaických elektráren hází špatné světlo na ty férové. Lidé se pak mohou bát pořídit si vlastní elektrárnu právě z obavy, že se jim může stát to stejné. Ve skupině SolidSun zastáváme férový přístup k zákazníkovi a dlouhodobě upozorňujeme na kritéria, která je potřeba zohlednit, než dojde k podpisu smlouvy s dodavatelem,“ doplňuje Martin Palarčík.

1. Dejte na osobní zkušenost a reference stávajících zákazníků

Osobní zkušenost a reference stávajících zákazníků jsou klíčovým faktorem při výběru dodavatele fotovoltaiky. Navíc díky internetu je snadné získat informace, recenze a hodnocení na stránkách společností nebo na hodnoticích portálech. Lidé mají tendenci sdílet své zkušenosti, zejména negativní, což přispívá ke zkvalitnění trhu a umožňuje vám vyhnout se neetickým nebo nespolehlivým službám.

2. Členství ve sdruženích jako záruka spolehlivosti

Garancí spolehlivosti je členství firmy v profesním sdružení, ať už se jedná o Solární asociaci, Českou fotovoltaickou asociaci, AKU-BAT CZ či Cech akumulace a fotovoltaiky. Tato sdružení zavazují své členy ke standardizovaným službám a jsou zárukou férového přístupu.

3. Stálici na trhu jen tak něco neohrozí

Důležitým ukazatelem při výběru dodavatele fotovoltaického systému je také jeho dlouhodobá přítomnost na trhu, což naznačuje kvalitu poskytovaných služeb a zkušeností. Pokud se rozhodnete oslovit nově založenou firmu, nezapomeňte si ji pořádně „proklepnout“.

4. Můžete mít mnohem víc než jen fotovoltaiku

Dalším důležitým faktorem při rozhodování o dodavateli FVE je například to, že za vás vyřídí veškeré papírování. Standardem by měla být i servisní služba a péče o zákazníka. „Skupina SolidSun klientům nabízí mimo jiné i službu dohledového centra, které funguje 24/7 a monitoruje všechny důležité parametry pro správný chod vaší FVE. Víme, že se s elektrárnou něco děje, ještě dřív, než si toho majitel stačí všimnout. A to je ta největší výhoda – jistota klidu, protože my se o FVE náležitě postaráme. S maximálně efektivní fotovoltaikou totiž šetříte za energie nejvíc,“ popisuje Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

5. Pozor na lákavé akční nabídky

Nenechte se zlákat nízkou cenou. Může být sice na první pohled lákavá, ale ve finále vás může vyjít pěkně draho. Promo akce jako „Střídač k FVE zdarma“ totiž mohou skrývat zvýšené náklady na jiné položky. Na pozoru buďte i v případě lhůt a termínů. Spolehlivý dodavatel potřebuje zhruba 4 měsíce na realizaci. „Garantuje-li někdo panely na střeše do několika týdnů, může to být pravda, protože každá společnost má jinak nastavené interní procesy. Co je však pro všechny instalační firmy stejné, jsou termíny distributora, které ve finále spuštění FVE prodlužují,“ vysvětluje Martin Palarčík.

Autor: Zdroj: skupina SolidSun

Vyberte si férového dodavatele

Pamatujte, že výběr spolehlivého dodavatele fotovoltaiky je důležitým rozhodnutím. Nebojte se ptát, srovnávejte nabídky různých dodavatelů, nic neuspěchejte a myslete také na to, že by se o vás dodavatel měl starat i po instalaci FVE.

„Zákazníkům nabízíme ucelený vějíř služeb – od instalace přes servis až po výkup přebytků,“ doplňuje Palarčík.

Náš tip: SolidSun