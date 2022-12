Nevhodné dárky vrátíte i bez původního obalu. Dejte si ale záležet na balení | E15.cz

Do kdy musím dárek vrátit?

Některé e-shopy o Vánocích prodlužují dobu na vrácení zboží na 30, 90 nebo dokonce 365 dnů.

Pokud to není váš případ, máte ze zákona na vrácení 14 dnů. Do doby se počítají víkendy i státní svátky. Výhodu mají proto všichni, kdo nakupují dárky na poslední chvíli. Dárky doručené pár dnů před Vánoci vrátí i první týden v lednu, aniž by porušili zákon.

Původní obal (většinou) nepotřebujete

Pokud jste v zápalu vánoční euforie původní obal vyhodili nebo poškodili, neměla by to být překážka vrácení, obzvlášť pokud to stíháte do zákonných 14 dnů.

Nenechte se odradit tím, že to řada e-shopů v obchodních podmínkách vyžaduje. Zákon takovou povinnost ukládá jen u několika vybraných produktů – hygienicky baleného zboží (např. zubní kartáčky, holicí strojky, erotické pomůcky…) nebo u nosičů audio, video a softwarového obsahu.

Vše ostatní můžete vrátit vybalené a bez původního obalu. Kupní smlouvu jste totiž uzavírali na to, co je uvnitř krabice. Ne na obal samotný. Jen si dejte záležet na balení, základem je správně velká krabice a bublinková fólie nebo jiná výplň na obalení předmětu.

Problémem může být prodloužená dobu na vrácení

Využíváte prodloužené doby na vrácení zboží? Pokud dárek vracíte až po 14 dnech, může si prodejce určit přísnější podmínky, než jaké ukládá zákon. Doporučujeme zkontrolovat obchodní podmínky – mohl by požadovat například neporušený původní obal, visačky apod.

Nepodceňte balení, nejčastěji se chybuje ve velikosti krabice Pokud vracíte zboží bez původního obalu, dejte si na balení obzvlášť záležet. Jakékoliv poškození kvůli špatnému zabalení by šlo na váš vrub.

Zatímco balení svetru nebo knihy je hračka, balit sadu skleniček nebo mixér může být oříšek. Při balení velkých a křehkých předmětů zákazníci nejčastěji chybují v tom, že zvolí malou krabici. Krabici vybírejte větší, aby se produkt nedotýkal ani jedné ze stěn.

Autor: Top-obaly.cz

Volný prostor vyplňte něčím měkkým, dobrá je vlnitá lepenka, bublinková fólie, papír nebo vzduchové polštářky.

Na řadu přichází výplň. Dno vystelte například zmačkanými novinami nebo bublinkovou fólií. Právě bublinková fólie je vůbec nejlepším ochráncem. Využijte ji i na obalení samotného předmětu. Nebojte se to přehnat. Vytvořte kolem předmětu klidně 8 cm silnou vrstvu, právě ta ztlumí nárazy, které ji můžou po cestě potkat.

Pokud máte předmět v krabici obalený ze všech stran silnou vrstvou bublinkové fólie, udělali jste maximum. Do krabice přiložte formulář pro vrácení a krabici zalepte.

Zvolte spolehlivého přepravce a zásilku pojistěte

Pokud e-shop nenabízel bezplatné vrácení, musíte ještě vyřešit přepravce. Výběr je široký a záleží čistě na vašich preferencích. Nezapomeňte ale, že zboží musíte doručit přímo na adresu (tzn. ne do Zásilkovny nebo na pobočky České pošty) a bez dobírky. Peníze vám prodejce pošle až dodatečně.