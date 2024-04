Obyvatelé udržitelných budov se cítí pohodlněji a pracují efektivněji, říká Pascal Eveillard ze společnosti Saint-Gobain

Podle Pascala Eveillarda, ředitele pro udržitelný rozvoj ve společnosti Saint-Gobain Group, je reálné, aby stavebnictví v budoucnu dosáhlo nulových emisí uhlíku. Průmysl však čelí řadě výzev. „Musíme pracovat s omezenými nebo dražšími energiemi, nejistějšími nebo náročnějšími podmínkami bank a nedostatkem pracovních sil. Jsou to velké výzvy, ale v dlouhodobém horizontu nás povedou k urychlení transformace, protože nás donutí zefektivnit procesy," vysvětluje Ana Cunha, ředitelka CSR a Strategic Sustainability Lead pro nemovitosti ve společnosti Deerns Group. Pascal Eveillard a Ana Cunha byli hlavními řečníky na kongresu Green Building 2024 a podělili se o některé pohledy na trh.

Proč je pro společnost Saint-Gobain důležité být lídrem v oblasti udržitelné výstavby?

Pascal Eveillard: V roce 2021 Saint-Gobain představil novou strategii nazvanou Grow & Impact. Tato strategie staví udržitelnost do samého centra pozornosti skupiny a jejího úsilí stát se lídrem v oblasti udržitelné výstavby. Jsme přesvědčeni, že udržitelná výstavba je cestou k řešení takových výzev, jakými jsou rostoucí populace a rychlá urbanizace, zachování zdrojů a dekarbonizace v zastavěném prostředí. Nemůžeme stavět nebo renovovat tak, jak jsme to dělali v minulosti. Vliv budov na lidi a planetu je příliš závažný na to, abychom ho ignorovali. Udržitelnost je také skvělou příležitostí pro skupinu, jakou je Saint-Gobain, aby rostla a odlišovala se od konkurence na trhu. Věřím, že přijde doba, kdy lidé nebudou chtít spolupracovat s firmami, které se nechovají udržitelně. Takové společnosti již nebudou atraktivní pro zaměstnance, zákazníky ani investory. Svět se mění a my nemůžeme myslet jen na sebe.

Jak měníte své procesy?

Pascal Eveillard: V první řadě usilujeme o to, aby všechna naše činnost byla udržitelnější. Je to záležitost celé skupiny, ne jen její části. Samozřejmě, že nemůžeme změnit všechno ze dne na den, vyžaduje to dobrou přípravu a plánování v oblasti výzkumu a vývoje, přípravu trhu a investice. Proto jsme vyvinuli plány udržitelnosti. Ty berou v úvahu naše místní a globální podnikání, právní požadavky, úroveň připravenosti podniku, požadavky interních a externích zainteresovaných stran, zaměstnanců a zákazníků, jakož i místní „vyspělost“ týkající se udržitelnosti. Máme plány na dekarbonizaci našich výrobních procesů a na to, abychom se stali více oběhovými, abychom snížili naši ekologickou stopu.

Jak dlouho ve společnosti Saint-Gobain snižujete svou uhlíkovou stopu a jak se vám daří plnit vaše cíle?

Pascal Eveillard: V roce 2015 jsme si stanovili první cíle pro rok 2025 a z velké části jich bude dosaženo. V roce 2019 jsme se zavázali, že do roku 2050 dosáhneme nulových čistých emisí uhlíku, a v roce 2020 jsme stanovili nové cíle pro rok 2030 oproti výchozím hodnotám z roku 2017. Pokud jde o emise uhlíku v rozsahu 1 a 2 (Scope 1 jsou přímé emise vznikající z vlastních zdrojů v rámci společnosti, Scope 2 potom nepřímé emise, které vznikají z nakupovaných energií, jako je elektřina, teplo, chlad, pára atp. – pozn.) , tam už jsme dosáhli našeho cíle pro rok 2030. To, že se výroba v loňském roce kvůli krizi mírně propadla, nám určitě pomohlo, ale nebyl to jediný faktor. Například investice do dekarbonizované elektřiny se nám už vyplatily. Věřím, že jsme na správné cestě a že všechny naše cíle včas splníme.

V podnikání je udržitelnost často otázkou peněz. Je vůbec reálné stavět udržitelné budovy bez velkých investic?

Pascal Eveillard: Udržitelnější budovy nemusí být nutně dražší na výstavbu. Pokud již při jejich navrhování zohledníme udržitelnost, pak to nemusí přinášet žádné zvýšené náklady. A když vzniknou, dokážeme je předem identifikovat, a vyšší cenu některých technologií můžeme kompenzovat úsporami v jiných oblastech. Máme mnoho příkladů, kdy udržitelnější technologie vyšly stejně draho. Samozřejmě existují i specifická řešení, která se ukáží jako dražší. Jsme schopni vyrobit sklo, které má o 40 procent nižší uhlíkovou stopu, ale jeho cena je o něco vyšší kvůli dražší výrobě. Na druhou stranu, pokud se podíváme na celkové náklady na výstavbu, cena skla je jen zlomkem z nich, takže ve výsledku se stavba budovy tak neprodraží. Vždy jde o celkovou analýzu, která by měla zahrnovat i náklady na životní cyklus budovy, nejen náklady na výstavbu.

Ana Cunha: Je třeba mít na paměti hodnotovou perspektivu a vzít v úvahu skutečnost, že investice do udržitelných budov mohou přinést nejen mnohem vyšší zisky při prodeji nebo pronájmu, ale také zachovat hodnotu aktiv nebo zajistit jejich odolnost, a to vzhledem k rostoucím požadavkům ESG a napjatému realitnímu trhu. Za zmínku stojí také to, jak mohou udržitelná řešení zaměřená na lidi přinést výhody samotným obyvatelům, a to nejen z hlediska zdraví a pohody, ale také z ekonomického hlediska. Udržitelné, a tedy na zdroje efektivní budovy umožňují například úsporu elektřiny, vody nebo jiných zdrojů. Problém je v tom, že ten, kdo investuje do udržitelnosti, obvykle není tím, kdo přímo těží z úspor zdrojů. Proto si myslím, že bychom měli vždy myslet také na hodnotu a na přístup založený na nákladech životního cyklu.

Jaké mohou být další výhody udržitelných budov?

Pascal Eveillard: Je to například lepší akustika, lepší tepelný komfort nebo celkově „zdravější" vnitřní prostředí bez plísní a dalších látek znečišťujících ovzduší. U lidí, kteří žijí v udržitelnějších budovách, je méně pravděpodobné, že onemocní. Když se podíváme na nemocnice, ukázalo se, že udržitelné budovy přispívají k rychlejšímu zotavení pacientů. To zase vede k úsporám ve zdravotnictví. V případě škol nebo úřadů se jedná o lepší učební kapacitu a zvýšenou produktivitu.

Ana Cunha: Lidé mají tendenci zjednodušovat udržitelnost na výběr lepších materiálů nebo technologií. Ve skutečnosti však udržitelnost spočívá v celkovém přístupu k ESG a k více výkonnostní integrované strategii, a to již od raných fází s cílem optimalizovat úrovně nákladů a výkonnosti. Díváme se současně na „E“ z hlediska účinného využívání zdrojů a dekarbonizace, na „S“,což znamená sociální, tedy zdraví, dobré životní podmínky a bezpečnost, a konečně na „G“, kde řádná správa může zajistit strategii, plánování a monitorování. Tedy nejen očekávaný udržitelný výsledek, ale také cíl obchodní prosperity.

