Odcházejte z práce s čistou hlavou díky projektovému řízení v ERP systému | e15.cz

Co je projektové řízení a v čem spočívají výhody jeho propojení s ERP systémem?

Projektové řízení je soubor procesů spojený s řízením projektů – od plánování kapacit přes fakturaci až po kontrolu termínů, řízení workflow a řadu dalších souvisejících aktivit. Pro tento účel je nutné zajistit dostatek vstupních dat, což může u samostatných řešení být velmi obtížné.

Pokud ale z projektového řízení učiníme plnohodnotnou součást ERP systému, získáme při řízení projektů přístup i ke všem jeho modulům a datům v nich. V tomto spatřuji největší přínos celého spojení – místo dvou oddělených řešení získáte jeden systém.

Kdy by měla firma začít uvažovat o projektovém řízení?

Typicky se tak stane ve chvíli, kdy daná podnikatelská činnost vstoupí na půdu složitějších projektů či jiných aktivit rozložených napříč delším časovým úsekem, kdy je třeba současně koordinovat vstupy a výstupy desítek projektů současně, a zároveň i sledovat jejich průběh a výnosnost.

Co v tomto ohledu nabízí ERP systém Byznys?

Projektové řízení je v rámci Byznysu k dispozici v podobě vlastního modulu, jehož funkce pokrývají všechny fáze projektu, od jeho zahájení až po uzavření a fakturaci. Byznys jako takový pak nabízí především velkou flexibilitu zajištěnou širokým výběrem modulů i možnostmi zákaznických úprav, a pak také prolidský přístup konzultantů v duchu našeho motta Péče je náš Byznys..

Matěj Štochl, obchodní ředitel systému ByznysAutor: Seyfor

Máte nějaké příklady firem, kterým Byznys pomohl?

Jedním z nejlepších příkladů je třeba česká firma Montáže Brož, která instaluje automatizované regálové systémy ve velkých distribučních centrech po celém světě. Tento podnik s pomocí Byznysu řídí rozsáhlé projekty ve 30 zemích světa, kdy na jedné zakázce pracuje třeba i 200 lidí.

Případně je tu česká IT firma Datasys, kde Byznys pomohl sjednotit deset oddělených aplikací do jednoho systému. Podnik tak výrazně zvýšil efektivitu řízení projektů a denně tak šetří velké množství času.

Co čeká zájemce o pořízení ERP systému Byznys?

Nejprve se s klientem setkáme, probereme s ním jeho potřeby a očekávání a ujasníme si, o jaké moduly Byznysu má zájem. V případě oboustranné shody pak následuje analýza, během níž naši odborníci důkladně zkoumají procesy daného podniku spojené s projektovým řízením i dalšími agendami.

Co implementace obnáší?

Kromě samotného zavedení systému je její součástí i zaškolení uživatelů a adaptace. Po uvedení systému do ostrého provozu pak přejdeme na dlouhodobý pravidelný dohled, kdy má klient k dispozici přiděleného konzultanta i naši technickou podporu.

Co byste ohledně implementace firmám doporučil?

Určitě by si měli na implementaci vyhradit dost času a dát ji prioritu co do kapacit i rozhodovacích pravomocí zúčastněných osob. Klienti by také měli přesně vědět, co po ERP systému chtějí a jaké konkrétní výzvy má řešit. V neposlední řadě by se zákazníci měli připravit na aktivní spolupráci s konzultanty, neboť ti nikdy danou firmu nebudou znát stejně dobře jako její zaměstnanci.

O ERP systému Byznys Byznys je podnikový informační systém vyvíjený v Příbrami, který je k dostání již od roku 1991. Kromě stability a výkonu si Byznys zakládá i na schopnosti přizpůsobit se jakékoliv firmě díky výběru modulů a možnostem zákaznických úprav. Od roku 2016 pak Byznys působí jako součást holdingu Seyfor (do roku 2022 Solitea) – jedné z největších IT firem ve střední Evropě s širokým záběrem služeb a činností.