Pojištění domácnosti: Vyplatí se? | E15.cz

Pojištění domácnosti lze v dnešní době sjednat online, například na internetovém srovnávači pojištění Porovnej24.cz. Na stránkách srovnávače stačí zadat základní parametry pojišťované domácnosti a během dvou minut vidíte nabídky pojišťoven. Ty začínají zhruba na několika desítkách korun měsíčně, finální částku ale vždy ovlivňuje stanovená pojistná částka a rizika, která do pojištění chcete zahrnout.

Pojistnou částkou rozumíme maximální možnou částku, kterou pojišťovna vyplatí v případně pojistné události. Je to částka, jakou si sami stanovíte a měla by zrcadlit celkovou hodnotu pojištěného vybavení. Do pojištění domácnosti je potřeba zahrnout vše, co není pevnou součástí domácnosti, tedy nábytek, elektroniku, oblečení, cennosti, umělecké předměty nebo sportovní vybavení. Mnoho lidí přistupuje k otázce stanovení pojistné částky laxně a mnohdy hodnotu majetku podcení. Určí částku moc nízko a právě tehdy dochází k tomu, že v případě pojistné události pojišťovna vyplatí méně, než o kolik reálně přijdete. Správná pojistná částka je klíčová pro to, aby se pojištění vyplatilo.

Hodnotu domácnosti je ale potřeba aktualizovat. Domácnost jako taková se oproti nemovitosti sama časem nezhodnocuje a ceny vybavení spíše klesají nebo stagnují. Dochází ale k pořízení nových věcí, a proto je potřeba udržovat smlouvu aktuální. Na webu Porovnej24.cz je uvedeno, že by se stávající smlouva měla upravit vždy, když se hodnota pojištěných věcí změní o 15 % a více. Cílem pojištění není platit nízké pojistné, ale to, abyste si v případě pojistné události byli schopni za vyplacené peníze od pojišťovny pořídit to samé nebo srovnatelné vybavení.

Aby pojišťovna mohla vše řádně vyplatit, je potřeba škodu dokázat. Odborníci doporučují schovávat si nejen účtenky o nákupu, ale mít k dispozici i fotografie. A to nejen z doby, kdy dojde k pojistné události, ale i z doby před. Vyplatí se proto průběžně pořizovat fotografie pojištěné domácnosti, díky kterým můžete dokázat, že jste danou věc opravdu měli a v jakém byla stavu.

Rizika, proti kterým pojištění chrání, patří ke scénářům, jaké většina lidí nechce zažít. Nejčastěji se jedná o živelná rizika, vodovodní rizika nebo vloupání. Připojistit se lze ale i na odpovědnost v běžném občanském životě. Toto pojištění poskytuje ochranu i ostatním členům domácnosti a vyplatí se také v případě, že obýváte nájemní nemovitost a část vybavení není vaše. I tak na pojištění zaplatíte maximálně 1000 Kč ročně. Srovnáním pojištění online získáte nejen nejlevnější cenu na trhu, ale dosáhnete i na slevu, kterou srovnávač Porovnej24.cz disponuje. Pojištění domácnosti nijak nezatíží váš rozpočet a definitivně se vyplatí.