Pracovní oděvy vám zajistí nejen bezpečí, ale i styl

S různými praktickými pracovními oděvy od firmy Strauss tedy můžete vypadat nejen chick, ale zároveň se cítí v bezpečí a chráněni.

Nabízí jak klasický, tak například plně degradující pracovní oděv pro dospělé, a své logo spojili například s hvězdami filmu Fast and Furious nebo Super Mario.

Co na to zákony?

Podle nařízení vlády musí být tzv. osobní ochranný pracovní prostředek je nezbytné používat po celou dobu výskytu v rizikovém prostředí. Musí být přiměřený pracovním podmínkám. Také fyzicky sedět danému zaměstnanci a být přizpůsoben jeho zdravotnímu stavu. Zdá se to jako mnoho požadavků, ale často to neznamená nic jiného, než že pomůcky musejí skutečně danému člověku pomáhat, neomezovat ho a udržovat jej v bezpečí. Požadavky se liší dle různých oborů, o kterých je možné v souvislosti s ochrannými oděvy a bezpečnostními prvky uvažovat. Pro kuchaře budou jiné jiné, jako při udržení bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví.

Jak moc je pracovní oděv ochranný?

Pracovní oděvy slouží nejen jako ochrana pro nebezpečí nebo prevenci úrazu, ale také jako účinná ochrana proti počasí, v případě práce v exteriéru. Zabraňuje pronikání přílišného tepla, na kůži nebo i k pracující osobě, takže zabraňuje jak úpalu, tak přehřátí, a z velké části je dnes vyráběno jako funkční. Každý zaměstnanec se totiž rád cítí pohodlně a zároveň příjemně, ať už dělá cokoliv. A spokojenost a vhodné fyzické podmínky jsou jedním z předpokladů, jak může každý dělat svou práci jak nejlépe umí. Jednotlivé kusy pracovních oděvů pak mají ještě speciální úpravy a vlastnosti v souvislosti s odvětvím a činností, na kterou se používají. Mohou být vyztužené, protihořlavé, prodyšné, voděodolné atp.

Jak si vybrat správný pracovní oděv pro svou práci?

Pro mnoho lidí je základním prvkem toho, jak vybírají své (nejen) pracovní oděvy, barva. Naše společnost je hodně nastaveny na dichotomii “líbí vs. nelíbí”. A někdy to skutečně může hrát roli. Třeba u pracovníků na silnici nebo ve stavebnictví, kde výrazné nebo reflexní prvky jsou jednou z podmínek, kterou pracovní oděv musí splňovat. Ale obvykle to až tak zásadní není, a důležitější jsou jiné náležitosti. Každé pracoviště by mělo mít stanoveny základní varianty (tedy kusy s danými specifikacemi) pracovních a ochranných pomůcek, které je zde nutné používat. A ty by samozřejmě měl každý pracovník dostat, po čase zkontrolovat a v případě zničení nebo ztráty vlastností vyměnit. Ale někdy se také stane, že člověk potřebuje něco pro vlastní potřebu, na domácí práce nebo na zahradničení. Takže je pak vhodné se v prodejně pracovních oděvů a ochranných pomůcek příímo poradit s odborníkem, který kus by byl nejvhodnější pro námi zamýšlenou práci.

Znamená bezpečné zároveň ošklivé?

V mnoha případech si lidé myslí, že pracovní oděvy nejsou zrovna lichotivé postavě, mají barvu, která jim nejde k pleti, nebo jsou z nepříjemného materiálu. A ano, často to i může být pravda, ale se zvýšeným tlakem na užívání těchto pomůcek je také tlak na to, aby byly kvalitní, funkční, v dámských střizích, příjemných barvách apod. Bez ohledu na to, jestli je zima nebo teplo, uvnitř nebo venku musí oděvy a bezpečnostní prvky na nich být funkční a vhodné. Pokud tomu tak není, je potřeba se poradit s vaším zaměstnavatelem a vybrat společně něco splňujícího potřebné bezpečnostní požadavky i vhodného pro vás samotné.

Jak pečovat o pracovní oděv?

Častým místem sporů bývá ošetření a obecně údržba pracovních a bezpečnostních pomůcek. Ta totiž není nijak zákonně dána a je na každé firmě, jak se rozhodne ji realizovat. Jestli bude mít jednoho kontrolora, který se o to bude starat, nebo jestli bude proplácet zaměstnancům potřebnou sumu na praní a údržbu, aby si ji každý dělal sám. Je však dobré to mít sjednocené v pracovním řádu, aby platily stejné podmínky pro všechny.

Pracovní oděv by měl být pravidelně vyprán podle pokynů na štítku, aby se odstranily nečistoty a zápachy. Doporučuje se vybírat šetrné pracovní prostředí a minimalizovat kontakt s agresivními látkami, abyste prodloužili životnost oděvu. Pravidelně kontrolujte oděv na případné opotřebení a v případě potřeby opravte nebo nahraďte poškozené části.