Preciosa Lighting rozzářila Grandhotel Pupp pramenem křišťálových bublin | e15.cz

„Tradice v kombinaci s moderním přístupem a určování trendů v našich oborech je to, co spojuje Grandhotel Pupp a Preciosa Lighting. Naše spolupráce ukázala, jak je přínosné, když mají obě strany jasná očekávání. Schválení konceptu bylo rychlé a výsledek je úchvatný. Mramorový sál je mimořádný prostor a my jsme mu dodali novou jiskru,“ vysvětluje Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosa Lighting. „Přála bych si, aby zážitek z naší světelné instalace přinesl návštěvníkům dobrou náladu a inspiroval je k dalším objevům,“ dodává Lucie Karlová.

Pramen křišťálových bublin rozzářil Grandhotel PuppAutor: Preciosa Lighting

Křehká krása vody a světla

Autorem návrhu originální světelné instalace, která kompletně vznikala ve sklárnách v Kamenickém Šenově, je interní designér Preciosa Lighting Martin Prokeš. Inspiroval se léčivými minerálními prameny karlovarské kolonády. Voda, bublinky i kroužky na hladině se staly hlavním motivem více než tři a půl metrů vysokého svítidla s názvem Bubble Rings. A stejně jako světové hvězdy září na místním filmovém festivalu, i svítidlo od Preciosa Lighting oslňuje návštěvníky Mramorového sálu.

„Karlovy Vary a jejich okolí jsou již od středověku známé díky minerálním pramenům. Právě tam jsem čerpal inspiraci – voda, bublinky a kroužky na vodní hladině. Pramenitá termální voda šíří svou energii z hloubi země. Líbí se mi, jak voda probublává na povrch, jak se třpytí a leskne. Její pohyb je vždy tak elegantní a poetický. Právě to odráží svítidlo Bubble Rings,“ říká Martin Prokeš, který se v Preciosa Lighting propracoval od vítězství v talentové soutěži Master of Crystal až na pozici seniorního designéra společnosti a je autorem návrhu svítidla Bubble Rings.

Instalace trvala čtyři dny

Světelná instalace Bubble Rings poutá pozornost už svými rozměry (3,69 m průměr a 3,60 m výška). Vzdušná instalace okouzluje krásou ručně foukaných křišťálových koulí, které jsou pečlivě umístěny na prstencích z leštěné mosazi. Celá instalace váží 414 kilogramů. Tvorba svítidla od prvních jednání až po instalaci trvala 9 měsíců. Podobně jako u mnoha dalších zakázkových svítidel celé dílo bylo nejprve částečně sestaveno ve výrobním areálu v Kamenickém Šenově. Montáž a instalace na místě pak probíhala celkem 4 dny. Technici ručně navěsili všechny komponenty.

„Od počátku diskuse o svítidle pro Mramorový sál jsem měl ze spolupráce se značkou Preciosa příjemný pocit. A konečný výsledek je úžasný, jsme velmi spokojeni s tím, jak instalace vypadá, a podle všeho stejný ohlas budí i u našich hostů,“ uzavírá generální ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz.

Grandhotel Pupp v novém

Nové svítidlo je součástí velké rekonstrukce, která skončila na konci tohoto jara. A propojujícím prvkem renovace veřejných prostor a 55 pokojů v nejstarší části hotelu nazvané Parkside byla intenzivní spolupráce s předními českými firmami v oblasti designu. Pro vytvoření moderního konceptu pokojů byly využity výhradně prémioví čeští dodavatelé, umělci a designéři.

Severočeský křišťál září i v hotelu Andaz

Za svítidly od Preciosa Lighting ale není třeba jezdit až do údolí říčky Teplé. Preciosa Lighting se totiž v nedávné době podílela na velké rekonstrukci Cukrovarnického paláce v centru Prahy na Andaz Prague, který je prvním hotelem řetězce Hyatt v České republice. V památkově chráněné stavbě září svítidla z portfolia Collections jako jsou Fractal, Rudolf nebo Eugene. Hotelová apartmá zase rozzařují svítidla Parallels od designéra Lukáše Uliarczyka, která odráží příběh dvou paralel v hotelovém designu: stylu art-deco a mnohaletou českou tradici sklářské výroby v Kamenickém Šenově.