Při rozhodování zda pořídit do firemní flotily auta na elektrický pohon pomůže nová půjčovna elektroaut

Mnoho firem stále váhá, zda je přechod na elektromobilitu tou správnou volbou. A to, že není nad vlastní zkušenost, je to tomto případě více než jasné. Z toho vychází i nový projekt společnosti Volkswagen Financial Services, která se rozhodla firmám s vlastní flotilou 10 a více aut nabídnout možnost „osahat si“ auta na elektrický pohon za velmi výhodných podmínek. Na výběr jsou modely jak Volkswagen, tak Audi a Škoda, a to v osobním i užitkovém provedení.