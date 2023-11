Pronájem rostlin s péčí pro vaše komerční prostory | e15.cz

Nové, ale i stávající komerční prostory a stále jim něco chybí? Je to právě zeleň, která podtrhne jejich komplexnost a navodí příjemnou atmosféru. Rostliny do komerčních prostor není nutné kupovat. Mnohem výhodnější si je pronajmout a nechat o ně pravidelně pečovat odborníky.

Pronájem rostlin do firem s péčí je naše vlajková loď. Služba, kterou nabízíme více jak 20 let má dnes přes 400 spokojených zákazníků. Někteří jsou s námi celá dvě desetiletí. Nesmírně nás těší, že je v dnešní době již interiérová zeleň brána jako nezbytná součást pracovních prostor a architekti s ní počítají ve svých návrzích již od samého počátku. Podle jejich návrhu dodáme interiéru punc prestiže. Víme to my a řada vědeckých studií to potvrzuje.

Zeleň v interiéru není jen estetickou záležitostí

Prospívá zdraví zaměstnanců, snižuje únavu, stres, má pozitivní vliv na kvalitu vzduchu a vede k vyšší produktivitě práce. Přirozeně s ní lze oddělit jednotlivé zóny. Abyste si výsledek mohli lépe představit, můžeme pro vás připravit jednoduchou vizualizaci. Třeba vaší recepce nebo zasedací místnosti. Hned uvidíte, jaké zázraky příroda uvnitř dokáže.

A proč právě pronájem rostlin s péčí?

Jaké jsou jeho hlavní benefity pro vás? Tak v první řadě neřešíte žádné velké počáteční investice, náklady lze odepsat z daní a vaše finance můžete uvolnit na jiné projekty. V krátké době získáte krásné, zdravé prostředí bez starostí a s garancí kvality. Množství rostlin můžete kdykoliv rozšiřovat dle vašich potřeb. O rostliny pečuje tým našich odborníků, který své práci rozumí. Rostliny zalijí, pohnojí a postarají se o další údržbu, aby byly vaše kancelářské květiny zdravé, krásné a silné. Milují ten pohled na zeleň, která pod jejich rukama jen vzkvétá a dělá radost všem přítomným. Vaši zaměstnanci nemají čas ani potřebnou odbornost pro péči o rostliny a mohou se tak plně věnovat své činnosti.

Každý náš zákazník má svého Team leadera, který perfektně zná prostory, je přítomen u realizace, umístění rostlin, pravidelně do firmy dochází na kontrolu stavu rostlin a řeší aktuální potřeby klienta.

Nejsou to jen rostliny, které vytvoří zelené a zdravé prostředí tam, kde trávíte většinu svého dne. Efekt maximálního množství rostlin na minimální ploše a čistší vzduch vám přinesou zelené stěny. Zelené sloupy jsou vysoce dekorativní a inspirativní na pohled. Dodají vašemu interiéru něco ojedinělého. Do míst, kde by živé rostliny nepřežily navrhneme mechové stěny či rámované obrazy. Biofilní severský design a stonásobná síla rostlin, to je neobyčejná čistička vzduchu NAAVA. 60 použitých rostlin v Naavě má díky ventilátorům a čištění skrz kořenové baly s aktivním uhlím účinnost neuvěřitelných 6 000 rostlin. Květinové aranže a sezónní dekorace oživí a finálně podtrhnou váš interiér a vnesou do něj pozitivní emoce.

Pozvěte nás na schůzku a transparentní nabídku se spoustou fotografií vybraných rostlin můžete mít už za pár hodin. Součástí našeho řešení jsou i odborné konzultace a revize projektů. Jsme vašimi partnery pro zelené prostředí.