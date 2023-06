Půjčka – jak si bezpečně půjčit | e15.cz

Existují 2 druhy společností, na které se člověk v nesnázi obrátí s prosbou o půjčení peněz. Jednou z nich je bankovní společnost, která striktně dbá na předepsaných postupech. Tento typ společnosti však má stabilní úrokovou sazbu, která bývá výhodnější než u 2. typu.

Potencionální klient musí předložit nejen výplatní pásky za poslední 3 měsíce, nýbrž i potvrzení o tom, že nepracuje ve zkušební době, výpis z účtu s příchozí výplatou a potvrzení s průměrnou měsíční odměnou za poslední 3 měsíce.

Druhým typem společnosti poskytující půjčky a úvěry je nebankovní společnost. Často je proces půjčení peněz nazýván půjčka od lichváře. Byť je možné získat tímto způsobem půjčku o víkendu ihned na účet, úroková sazba bývá rapidně vyšší a mezní termín pro splacení je konečný.

Jak si bezpečně půjčit?

Některé společnosti mohou využít toho, že je člověk v nesnázích a potřebuje nutně půjčku o víkendu ihned na účet. O to víc by měl být člověk opatrný, aby nenaletěl a v budoucnu tohoto rozhodnutí nelitoval. Jak si bezpečně půjčit?

Půjčka na dlouhodobý přínos

Nejprve by si měl každý položit otázku, zda je půjčení opravdu nutné. Půjčky nebo úvěry by měly sloužit na zaplacení mimořádného výdaje, který má nejen dlouhodobý přínos pro člověka, ale je nutné ho pořídit co nejdříve. Sem patří například investice do vzdělání, opravy vozidla nebo pořízení bydlení.

Není namístě si brát například půjčku na směnku na obstarání vánočních dárků nebo na dovolenou. Jedná se o krátkodobou spotřebu. Délka splacení by hlavně neměla přesahovat životnost dané věci.

Rozpočet

Je důležité mít na paměti, že po získání půjčky je nutné ji také splácet. Proto je na místě si vytvořit seznam s příjmy a výdaji a z každého měsíce si dát nějaké peníze stranou. Tak nejlépe člověk zjistí, jakou částku si může dovolit měsíčně splácet.

Mikropůjčky

Mikropůjčky jsou dnes častým produktem bankovních i nebankovních společností. Jedná se o malé půjčky, které zpravidla nepřesáhnou 20 000 Kč. Úskalí je však v tom, že jejich splatnost je jeden měsíc. Navíc mají velmi vysoké úrokové sazby a sankce z prodlení.

Často se právě kvůli těmto nehezkým podmínkám říká mikropůjčkám půjčky od lichváře. Místo toho je bezpečnější sjednání si kontokorentu u banky, kde si vede klient svůj běžný účet. Vyhne se tak vysokým cenám za případné nesplacení a úrokovou sazbu.

P2P půjčky

P2P půjčky jsou dnes velmi populární. V překladu to znamená, že lidé půjčují lidem. Jsou to půjčky od soukromých osob. Úvěr pak poskytují běžní lidé, kteří mají volné peníze navíc a půjčí je někomu jinému. Mezi stranami je zprostředkovatel, který se stará o celý proces.

I zde existuje řada podmínek, na které musí žadatel o půjčku nebo úvěr přistoupit. Po prověření jako u bankovních společností se vytváří takzvaný rating. Ten vychází z rizikovosti žadatele. Čím menší křivka rizikovosti je, tím nižší je úroková sazba.

Při uzavírání smlouvy o půjčce je nutné si přečíst veškeré podmínky. Autor: pixabay.com

Nákup na splátky

Další možností, jak si půjčit peníze jsou nákupu na splátky. U takových nákupů se obvykle provádí kontrola bonity zákazníka prostřednictvím různých registrů a databází, které uchovávají informace o předchozích půjčkách, platební historii a dalších údajích.

Pro některé zákazníky může být kontrola registrů problematická, protože mají záznam v registru a nemohou tak získat požadovaný úvěr. Existuje však řada možností, jak využít nákup na splátky bez nahlížení do registru.

Za prvé, některé obchody nabízejí vlastní splátkové produkty, které umožňují splácet nákupy po dobu několika měsíců nebo dokonce let. Tyto splátkové produkty jednotlivých obchodů nevyžadují žádné nahlížení do registru. Bohužel za komfort a snadnost se platí tím, že některé tyto splátkové produkty poskytují vysoké úrokové sazby. Proto je důležité pečlivě zvážit, zda jsou tyto produkty vhodné a zda není lepší si vzít úvěr jinde nebo nákup odložit.

Další možností pro nákup na splátky bez nahlížení do registru je využití nebankovních úvěrových společností, které poskytují úvěry bez kontroly bonity. Tyto společnosti nabízejí půjčky na krátkou dobu s vysokými úrokovými sazbami. Přestože tyto půjčky mohou být vhodné pro některé zákazníky, je důležitá obezřetnost při výběru takové společnosti a pečlivě si přečíst podmínky úvěru.

Nákup na splátky bez nahlížení do registru může být nákladnější, je důležité pečlivě zvážit podmínky a vyvarovat se společnostem a chybám, které mohou stát hodně peněz.

Podle čeho vybírat půjčku?

Jakmile se dostanou člověku pod ruce nejrůznější nabídky půjček, měl by zvážit všechny možné varianty, ať už půjčku na směnku, nebo půjčku od soukromých osob. Každopádně je vhodné se držet následujících parametrů a ty vzájemně porovnat.

Úroková sazba – čím nižší je, tím méně člověk zaplatí. Uvádí se ve většině případů za rok. Pokud je uvedena zkratka p.m., pak je nutné částku vynásobit 12.

– čím nižší je, tím méně člověk zaplatí. Uvádí se ve většině případů za rok. Pokud je uvedena zkratka p.m., pak je nutné částku vynásobit 12. Poplatky – u nebankovních společností je možné, že člověk zaplatí za poplatky, o kterých ani neměl tušení, že existují. Jedná se například o poplatek za sjednání půjčky.

– u nebankovních společností je možné, že člověk zaplatí za poplatky, o kterých ani neměl tušení, že existují. Jedná se například o poplatek za sjednání půjčky. RPSN – jedná se o roční procentní sazbu nákladů. Čím vyšší je, tím je půjčka dražší.

– jedná se o roční procentní sazbu nákladů. Čím vyšší je, tím je půjčka dražší. Délka splacení – čím vyšší splátka za měsíc činí, tím kratší dobu ji bude člověk splácet.

– čím vyšší splátka za měsíc činí, tím kratší dobu ji bude člověk splácet. Částka ke splacení – v každé smlouvě musí být uvedena půjčená částka včetně výše, kterou dotyčný zaplatí navíc za půjčení.

Je nutné si před sjednáním půjčky přečíst podmínky. Pokud není nějaký bod člověku jasný, měl by se obrátit na právního zástupce, který to s ním zkonzultuje. Klient pak nebude překvapený, když bude muset zaplatit za nejrůznější poplatky.