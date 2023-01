Raiffeisenbank nabízí úvěr na financování fotovoltaiky se státní dotací ve výši 35 % ceny projektu | E15.cz

Raiffeisenbank nabízí řešení financování, projektu i výstavby v rámci jednoho balíčku. Financovat lze až 100 % investice, a to do výše 25 milionů korun, přičemž až 35 % ceny projektu může pokrýt státní dotace. Nejvyšší možná splatnost úvěru je 15 let.

Kromě vlastního financování fotovoltaické elektrárny je banka schopna pomoci i s žádostí o dotaci a dodávkou celého řešení, a to včetně jednotlivých administrativních kroků a pojištění. Díky vybudovaným partnerstvím navíc služba funguje modulárně, tedy dle skutečných potřeb klienta, protože jednotlivé služby na sobě nejsou závislé.

Do financování zahrnuje banka nejen vlastní FVE, ale také případné stavební úpravy. V rámci úvěru financuje zároveň související technologie, jako jsou tepelná čerpadla, baterie a další. Financování navíc není vázáno na podmínku dotace, její získání podporuje ekonomickou návratnost.

„Financujeme všechny druhy fotovoltaických elektráren a v rámci úvěru umíme řešit i jejich komplexnější řešení v areálu dané firmy, tedy na zemi, na střeše, jiných objektech nebo například na přístřešcích na parkovištích atp.,” říká Václav Štětina, ředitel korporátního bankovnictví.

V rámci produktu nabízí banka i možnost pojištění pro případ nižšího slunečního svitu od Uniqa a podporuje diverzifikaci energetického mixu ČR a energetickou nezávislost.

Orientační příklad, který nezohledňuje typ střechy, osvit atd.:

Výkon FVE se vyjadřuje v kWp, přičemž jeden kWp instalovaného výkonu zabere zhruba 6–7 m2 střechy. Na střechu o velikosti 1 000 m2 se běžně instaluje FVE o výkonu 150 kWp a vyrobí tedy ročně cca 150 MWh energie. Průměrná cena 1 MWh v loňském roce byla cca 5 tisíc, takže elektrárna za rok vyrobí elektřinu za cca 700 tisíc korun. Náklady na instalaci 150 kWp elektrárny bez baterie jsou cca 3,4 milionu korun, z čehož 1,2 milionu pokryje dotace (35 %). Návratnost tedy dosahuje cca 5 let (bez dotace).