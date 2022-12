Rok extrémní inflace se chýlí ke konci. Jak ochránit úspory v roce 2023? | E15.cz

Letošní rok se zapíše do historie. Češi se potýkají s prudkým zdražováním a peníze v hotovosti rychle ztrácí na hodnotě. Inflace zůstane velmi vysoko i v příštím roce a mnozí hledají způsob, jak ochránit úspory před znehodnocením. Kam investovat v roce 2023?

Zdražování nebere konce. Letos by se podle podzimní prognózy České národní banky mohla průměrná roční míra inflace vyšplhat na 15,8 procenta. Dvouciferná inflace se u nás udrží i po většinu roku 2023. Extrémní růst cen má za následek nejen pokles kupní síly peněz, ale také výrazné znehodnocení úspor.

Za dva roky vám inflace sebere minimálně čtvrtinu úspor

Peníze držené v hotovosti nebo na bankovních účtech rychle ztrácí na hodnotě. Nejlépe úročené spořicí účty vám dnes zhodnotí úspory nejvýše o pět až šest procent ročně. Kdo chcete udržet krok s inflací, musí investovat.

Do čeho ovšem investovat? Akcie, kryptoměny a podobné volatilní investice neustále mění svoji hodnotu. Dluhopisy sice slibují navrácení jistiny a navrch pevný výnos, ale jeho výše nebývá příliš atraktivní. Moderní alternativou dluhopisů jsou investice do pevně úročených úvěrů, které přináší mnohem zajímavější výnos. Ten je aktuálně výrazně vyšší než u spořicích účtů i dluhopisů. Do zajištěných úvěrů můžete investovat například pomocí online platformy Bondster.

Česká platforma pro investory z celého světa

Bondster je na trhu od roku 2017 a lidem umožňuje jednoduše investovat do zajištěných úvěrů s průměrným výnosem 13,7 % ročně. Jak toto online tržiště investičních úvěrů funguje? Velmi jednoduše.

Miliony lidí po celém světě si půjčují peníze. Například na nové bydlení, auto nebo studium v zahraničí. Aby finanční společnosti poskytující úvěry měly dostatek peněz na svůj rozvoj, nabízí k investici již schválené a vyplacené úvěry investorům na platformě Bondster. A vy nabídku těchto úvěrů najdete v aplikaci Bondsteru a můžete jednoduše investovat a získat podíl z úrokového výnosu. Stačí si založit investorský účet a vložit na něj peníze.

Hlavní výhody Bondsteru Pevný výnos

Zajištění úvěrů

Široká nabídka investičních úvěrů

Důkladné prověřování poskytovatelů úvěrů

Vysoká likvidita investice

Možnost volby přednastavené nebo vlastní investiční strategie

Podpora v českém jazyce

Tisíce investičních úvěrů v jedné platformě

Na Bondsteru můžete investovat v korunách a eurech. V nabídce jsou tisíce úvěrů od více než 30 poskytovatelů z celého světa. K dispozici je několik typů úvěrů, které se liší dobou splatnosti, rizikovostí i výší výnosu. Ve srovnání s nákupem dluhopisů můžete na Bondsteru své investice do úvěrů mnohem lépe diverzifikovat. Navíc můžete z investice kdykoliv vystoupit. Stačí úvěr nabídnout ostatním investorům na sekundárním trhu.

Do jednotlivých úvěrů můžete investovat již od 100 Kč nebo 5 EUR. Nízká minimální částka investice vám umožní lépe diverzifikovat vaše investiční portfolio.

Nabídku v českých korunách tvoří především investiční úvěry zajištěné nemovitostmi. Ty vyhovují především konzervativnějším a začínajícím investorům, kteří preferují vyšší bezpečí. Investiční úvěry mohou být zajištěny také jiným hmotným majetkem nebo kryptoměnou.

U většiny eurových investičních úvěrů dávají jejich poskytovatelé takzvanou garanci zpětného odkupu. V případě, že se úvěr dostane do prodlení se splácením (pozn. většího než 60 dní), poskytovatel vám vrátí zpět investovanou jistinu a úrok za dobu držení investice. Úroky získáte i za celou dobu prodlení splátek.

Pro začátečníky i zkušené investory

Bondster je určen pro začínající i zkušené investory. Pokud s investováním do úvěrů teprve začínáte, můžete využít některou z přednastavených investičních strategií. Jejich výhodou je, že automaticky diverzifikují portfolio a nemusíte ztrácet čas ručním výběrem jednotlivých investičních úvěrů.

Zkušenější investoři si mohou vybírat jednotlivé úvěry manuálně nebo si nastavit vlastní investiční strategii. Úvěry budou v tomto případě vybírány například podle výše výnosu, doby splatnosti a dalších vámi nastavených kritérií.

Bondsteru důvěřuje více než 16 tisíc investorů

Bondster má v současné době přes 16 tisíc registrovaných uživatelů. Počet investorů setrvale roste nejen v České republice, ale i zahraničí. Investoři od spuštění platformy Bondster získali na úrocích více než 130 milionů korun a celkový objem proinvestovaných úvěrů překonal částku 3,6 miliardy korun. Letos v listopadu se proinvestovalo do úvěrů na platformě Bondster rekordních 162 milionů korun.

