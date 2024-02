Skvělá lyžovačka o jarních prázdninách. Podívejte se, kde vám dají skipasy zdarma

Přestože se v posledních dnech jaro hlásí plnou silou, sníh v nejvyšších polohách zůstává. Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn je lyžařská sezóna v plném proudu a rozhodně jen tak neskončí. „U nás zima opravdu ještě neřekla své poslední slovo. Sněhové podmínky jsou stále vynikající a v provozu je téměř celé středisko a většina lanovek. Návštěvníci si tak zalyžují na více než pětadvaceti kilometrech sjezdovek jak ve Svatém Petru a Hromovce, tak i na Medvědíně, Horních Mísečkách nebo Labské. Na tratích je v současnosti 50 až 80 cm sněhu. Rozhodně musím vyvrátit informace, že na horách není sníh. Ve Špindlu je lyžařská sezóna v plném proudu a jezdit budeme až do Velikonoc,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Ve skiareálu jsou i po oteplení k dispozici dva Funtracky na Hromovce a Horních Mísečkách, kde lyžaři najdou několik lehkých překážek a skoků. Nechybí ani dvě Funline na modré sjezdovce ve Svatém Petru s klopenými zatáčkami, skoky a terénními vlnami. Vyžití nabízí také snowpark na Horních Mísečkách nebo Big Air na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru, kde najdete dva odrazové skoky pro mírně pokročilé i pokročilé snowboardisty a freeskiery. Na své si ve Špindlerově Mlýně přijdou i běžkaři. K dispozici jsou desítky kilometrů běžkařských tratí na Horních Mísečkách a ve Svatém Petru.

Vyzkoušejte nové sjezdovky

Skiareál Špindlerův Mlýn letos do zimní sezóny investoval 300 milionů korun, a to především do vybudování nových sjezdovek a technického zasněžování. Nenechte si proto ujít novou červenou sjezdovku „Přehradní“, která začíná nahoře u lanovky Hromovka nebo otestujte „Lesní“ na Medvědíně. Kromě nových tratí se skiareál zaměřil i na rozšíření stávajících sjezdovek. Velkých změn se dočkala nejoblíbenější modrá sjezdovka ve Svatém Petru a kompletní proměnou prošla i trasa známá jako Vodárenská.

Skiareál ve Špindlu ale není jen o lyžování. Na vrchol lyžařských středisek ve střední Evropě patří i díky komplexním službám, modernímu zázemí, širokému spektru zážitků a bohaté aprés-ski zábavě. Svůj pobyt si můžete zpestřit zážitkovou večeří na hřebenech Krkonoš v restauraci Na Pláni, jízdou v rolbě, Fresh Trackem – prémiovou lyžovačkou na ranním manšestru ještě před oficiálním otevřením lanovek, sklenkou šampaňského v Champagne Lounge nebo účastí na některé z významných akcí, které skiareál hostí.

Skipasy k ubytování zdarma

Lyžaři, kteří se do Špindlerova Mlýna chystají na pobyt v závěru zimní sezóny, mohou od 18. března 2024 do konce zimní sezóny využít nabídky skipasů zdarma ve vybraných hotelech. Skiareál Špindlerův Mlýn vedle toho nabízí již několik let systém flexibilních cen skipasů. Návštěvníci si tak mohou naplánovat lyžování dopředu a zakoupit skipasy za nejvýhodnější ceny online na GOPASS. Skipasy na jarní prázdniny jsou aktuálně k dispozici od 850 Kč, děti do 6 let lyžují zdarma.

Ve vybraných hotelech dostanete k ubytování skipas zdarma. | Skiareál Špindlerův Mlýn