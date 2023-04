Slavné Masters se blíží! Golfoví šampióni se opět sejdou v americké Augustě | e15.cz

Fanoušci světového golfu odpočítávají poslední dny do začátku prvního grandslamu sezony. US Masters se od 6. do 9. dubna tradičně odehraje ve města Ausgusta v Georgii. Hlavním favoritem zřejmě nejslavnějšího golfového turnaje na světě bude domácí Scottie Scheffler, který se loni na jihovýchodě USA radoval ze svého prvního majoru. Konkurence bude ovšem jako obvykle pořádně našlapaná!