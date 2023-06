Stanou se klasické počítače zbytečnými? | e15.cz

Máte-li chytrý telefon, sami jste si jistě všimli, že stále více dokáže nahradit klasický počítač. Z mobilu jsme schopni nakupovat, vyřizovat e-maily, číst zpravodajství, hrajeme na něm hry a podobně. Znamená to, že klasickým počítačům zvoní hrana?

Trh se skutečně mění

Je zcela přirozené, že se technologie vyvíjejí. Kde byl dříve potřeba SCART nebo DVI kabel, dnes poslouží HDMI nebo USB-C. A stejně tak, jako byly klasické stolní počítače nahrazeny notebooky, se brzy může stát, že v domácnostech počítače zcela nahradí mobily a tablety.

Většina domácností totiž nepotřebuje od svého zařízení nic jiného než prohlížet webové stránky, číst e-maily nebo koukat na videa a poslouchat hudbu. A ve všech těchto oblastech dokáže telefon klasické počítače velice dobře nahradit.

Není proto překvapením, že prodeje nových laptopů v uplynulé dekádě mírně klesaly a trh tak zřejmě již dosáhl svého vrcholu. Zásadní obrat sice způsobila pandemie COVID-19, kdy najednou lidé a firmy museli pořídit notebooky pro práci z domova, vše se ale postupně vrací do starých kolejí a aktuálně jsou prodeje počítačů ještě nižší než před pandemií.

Pro specifické úkoly budeme notebooky potřebovat nadále

A právě pro úkoly, jako je práce z domova, bude notebook i v nejbližších letech stále nejlepším řešením. Řadíte-li se mezi profesionály – a je jedno, zda se věnujete účetnictví, programování, nebo třeba architektuře – počítač bude i v dalších letech vaším nejlepším pomocníkem.

Kromě toho, že notebooky přestávají kupovat domácnosti, hraje svou roli v poklesu prodejů i to, že notebooky mají výrazně delší životnost než dříve. Zcela běžně slouží více než 5 let a výjimkou nejsou ani dobře sloužící desetileté modely.

Klasické počítače (a v tomto případě často i ty úplně klasické, tedy stolní) poslouží pro hraní počítačových her, nebo třeba střih videa. Pokud potřebujete maximální výpočetní výkon, stále jej najdete nejčastěji v počítači, přestože telefony v tomto směru ušly obrovský kus cesty. Jenže nesmíme zapomínat na to, že jde o malé kompaktní zařízení, do kterého se prostě nekompromisní výkon nevejde, což bude vždy platit i v budoucnu.

Dočkáme se víceúčelových zařízení?

V minulosti už jsme byli svědky pokusů, jak udělat z telefonu tablet, nebo dokonce stolní počítač. Kvůli mnoha kompromisům se zatím tyto experimenty nesetkaly s nadšením uživatelů. S tím, jak roste výkon mobilních telefonů a klesá význam notebooků pro domácnosti, se ale možná cesta k podobným řešením znovu otevírá. Uvidíme tedy, zda za pár let chytré telefony skutečně nahradí notebooky díky tomu, že se jimi po připojení klávesnice a monitoru samy stanou. To na druhou stranu pravděpodobně není něco, čeho bychom se měli obávat (nebo na co bychom se mohli těšit) za jeden, dva, nebo tři roky. O všem navíc rozhodují nikoliv výrobci, ale spotřebitelé. A tak uvidíme, jakým směrem se trh bude dále posouvat.