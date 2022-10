Technologie budoucnosti: Internet věcí šetří náklady i čas | E15.cz

ZDROJ: Vodafone Czech Republic a.s.

Firma PRAKTIK system s.r.o. je největším zpracovatelem elektroodpadů a plastových odpadů v Česku. Ročně zpracuje zhruba 45 000 tun odpadu tak, aby mu výrobní firmy mohly dát nový život. Třeba v podobě nového ramínka na oblečení nebo desek pod podlahové topení. Co v tom firmě pomáhá? Lidi, vize a hlavně moderní technologie, jako je internet věcí.

Společnost PRAKTIK system s.r.o. elektroodpady a plastové odpady nejen zpracovává, ale zároveň převáží. Například tak, že od výrobců automobilových dílů převezme jejich výrobní odpady a vrátí je jako zrecyklované suroviny, které se dají znovu využít.

Když se však PRAKTIK system s.r.o. v roce 2017 rozhodl, že tuto službu začne firmám i kolektivním systémům nabízet, řešil, jak efektivně řídit celou logistiku, aby měl přehled o tom, kde se jeho nákladní vozidla s kontejnery zrovna nacházejí.

Internet věcí jako ideální řešení

Aby mohla společnost PRAKTIK system s.r.o. své kontejnery a vozy sledovat, zvolila nakonec službu eDohled, jedno z IoT řešení od Vodafonu, které funguje tak, že z obyčejných zařízení dělá zařízení inteligentní. Díky IoT neboli internetu věcí totiž spolu umějí různá zařízení komunikovat a podávat lidem informace, které by pro ně bylo obtížné získat.

Od té doby poskytuje služba eDohled zaměstnancům PRAKTIK system s.r.o. online přístup ke všem svým vozidlům, takže můžou sledovat, kde se nákladní auta zrovna nachází a za jak dlouho přijedou na smluvené místo. To jim zároveň umožňuje plánovat lépe trasy, po kterých se řidiči vydávají.

Už žádné papírování a škody na majetku

Služba eDohled také uchovává záznamy o jízdách nebo tankování, díky čemuž zaměstnancům odpadá zbytečná administrativa. „Všechny informace máme v digitální podobě na jednom místě, kde je během krátké chvilky najdeme,“ říká Pavla Vitvarová, vedoucí logistiky.

Upozornění, která služba v reálném čase posílá do aplikace, zároveň zabraňuje škodám na firemním majetku. „Pomáhá nám to rozpoznat, kdy se může s kontejnerem na odpady něco stát. Poznáme, že je postavený v kaluži nebo blátě a je potřeba ho přemístit. Vyhneme se tak tomu, že by se zničil,“ dodává Pavla Vitvarová.

Pro firmu má však aplikace i jiný přínos, jak Pavla Vitvarová zmiňuje: „Sledujeme v ní taky ekonomické parametry. Začali jsme si všímat spotřeby paliva, kterou řidiči vozidel mají, a podařilo se nám ji snížit tak, abychom snížili i naše náklady. Díky aplikaci taky vidíme, jak moc se naše kontejnery využívají. Ty nevyužité pak můžeme přesunout jinam, kde je zákazníci momentálně potřebují.“

Velké plány do budoucna

PRAKTIK system s.r.o. má vizi být ve svém oboru světovou jedničkou. Zmíněných 45 000 tun odpadu, které firma ročně zpracuje, by chtěla do roku 2030 navýšit až na 60 000. Každou zpracovanou tunou elektroodpadu totiž ušetří až 11,59 tuny CO2.

„Máme radost, že se mění, jak firmy zpracování odpadů vnímají. Před 10 lety jsme oslovili 100 firem a na spolupráci nám kývla jedna nebo dvě. Teď je to jinak,“ říká o současné situaci obchodní manažerka Jana Hloušková. „Kdysi byly recykláty využívané třeba v 5 či 10 % nového výrobku, dneska se každý snaží využít recyklát na 100 %.“

Pro firmu je navíc jednou ze strategií i další technologický vývoj. „Chceme budovat a rozšiřovat naše technologické know-how. Veškeré služby jako eDohled, které nás posouvají dál, jsou pro nás nutnost,“ dodává Jana Hloušková.

Vyzkoušejte IoT i vy

Internet věcí není jen služba eDohled. Stále populárnějšími se stávají i další řešení, jako je například Chytrá budova, která firmám umožňuje monitorovat správu kanceláří, nebo službě Energie pod dohledem, díky které mají firmy přehled o své spotřebě energií.

„Vše závisí na potřebách zákazníka. Pokud víme, s jakými problémy se potýká, navrhneme mu IoT služby na míru. Do budoucna jsme například připravení firmě PRAKTIK system s.r.o. nabídnout rozšíření služby eDohled o monitoring teploty a vlhkosti uvnitř kontejnerů, díky čemuž se bude předcházet znehodnocení nasbíraného elektroodpadu,“ říká Jakub Vitvar, Senior IoT Product Specialist z Vodafone Business.

IoT řešení tak podnikatelům i firmám nabízí řadu příležitostí, které můžou přinést efektivnější budoucnost i vám. Podívejte se, co pro vás může chytrá technologie IoT udělat.