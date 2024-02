Téměř každý druhý Čech má půjčku. Bez čeho se do světa dluhů určitě nepouštět?

Zadluženost v Česku roste. Úvěr má téměř polovina lidí. I přesto ale Česká republika ve srovnání se státy Evropské unie patří mezi ty méně zadlužené země. Na co si nejvíce půjčujeme a jak si zajistit hladké splácení bez finančních zádrhelů?

Spotřebitelské půjčky jsou oblíbené, průměrná dlužná částka u nich činí necelých 240 000 Kč, přičemž s tímto typem úvěru se potýká zhruba 2,31 milionu lidí. V případě hypoték dosahuje průměrná půjčená suma 2,5 milionu korun, úvěr na bydlení pak má 40 % Čechů. Celkem lidé dluží přes 3,22 bilionu korun, vyplývá to z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Co se týká poskytovatele, více si půjčujeme u bank, bankovní půjčky tvoří z celkového objemu 64 %, nebankovní 36 %. A na co si Češi nejvíce půjčují? Především na pořízení automobilu, koupi nemovitosti a rekonstrukci bydlení. Velká část půjček pak padne také na nečekané výdaje.

dotFOX s.r.o.

Bez finanční rezervy se do půjček nepouštějte

Češi se půjček nebojí. Bohužel pětina lidí má kvůli dluhům zkušenosti i s exekucemi, což jen potvrzuje, že ne vždy je u všech půjčka dobře promyšlená. Řada žadatelů stále zapomíná na základní pravidla bezpečného zadlužení a nemá peněžní rezervu. Patříte k nim i vy? Pak si pamatujte, že k vytvoření finančního polštáře budete potřebovat běžný účet, popřípadě spořicí, a trochu té disciplíny. Na bankovní konto je vhodné každý měsíc ukládat minimálně 10 % z příjmu, a to až do té doby, doku nenaspoříte alespoň šestinásobek měsíčních výdajů nebo trojnásobek měsíčního příjmu.

Díky finanční rezervě se můžete snadno vyhnout půjčkám na nečekané výdaje a stejně tak prvotním potížím se splácením. Nenadálý peněžní výdaj by totiž v žádném případě neměl výrazně ovlivnit běžný rozpočet domácnosti a ani měsíční splátku.

Půjčka může být vstupenkou do dluhové pasti i k velkým výdělkům

Dnešní doba je velmi rychlá a umožňuje často téměř nemožné. Dříve nepředstavitelné online půjčky jsou už všední součástí úvěrového světa, a to jak u nebankovních firem, tak i u klasických bank. Získat peníze na ruku lze velmi snadno a rychle. A právě jednoduchost zadlužení může vést k unáhleným krokům, které z dlouhodobého hlediska nevyřeší danou životní situaci. Půjčky především nižších obnosů proto mohou být skutečně zrádné.

Před každým zadlužením je zapotřebí pamatovat na to, že: „Půjčka je skvělý sluha, ale zlý pán.“ A rizikové chování v kombinaci s úvěrem může vést do pořádného průšvihu. Na druhou stranu díky úvěrům lze získat mnohé. Z dlouhodobého hlediska nám může půjčka dokonce i vydělat, zapotřebí ale je vědět, kdy má půjčka smysl a na co si dát pozor. S tím mohou pomoci samotné banky, například Česká spořitelna se snaží své klienty na svých webových stránkách finančně vzdělávat a radí jim, jak na zdravé finance. Nejen tam se tak dozvíte, že zhodnotit váš majetek vám může pomoci třeba právě hypotéka.