Uchazeče o práce zajímá well-being i udržitelné cíle firmy

Andrew Krenek se v oboru lidských zdrojů pohybuje desítky let. Zkušenosti sbíral ve Spojených státech a v mnoha nadnárodních společnostech v ČR, zažil proměnu oboru od devadesátých let, řídil regionální HR ve společnosti L’Oreal a od roku 2020 je HR ředitelem společnosti Canon pro region Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Prozradil nám, jak efektivně prosazovat rovné příležitosti, či na co kladou důraz uchazeči při hledání práce.

Co vás přivedlo právě k oboru HR?

Byla to vlastně náhoda. Vysokou školu jsem studoval v Kalifornii a první roky po studiích jsem ve Spojených státech získával pracovní zkušenosti na nižších manažerských pozicích. Ty jsem se snažil uplatnit i doma v České republice, kam jsem se po roce 1995 vrátil. Tehdy jsem narazil na příležitost ve společnosti Kraft Jacobs Suchard (později Kraft Foods, nyní Mondelez; pozn. redakce), kde hledali nejen personálního manažera, ale i člověka, který by obstarával korporátní komunikaci. V oblasti lidských zdrojů jsem se skutečně našel a tato role postupně převažovala tu komunikační a po čtyřleté cestě v Kraftu jsem se vypracoval na pozici regionálního personálního ředitele ve společnosti Pharmacia&Upjohn, dnes součástí společnosti Pfizer.. Následně jsem se 12 let věnoval poradenství v oblasti HR v různých nadnárodních společnostech včetně velké čtyřky, kde jsem získal mnoho zkušeností například s měřením motivovanosti zaměstnanců. Rád proto činím kroky na základě dat, nikoli pocitů. Po návratu do korporátního HR prostředí jsem se stal regionálním personálním ředitelem ve společnosti L’Oreal a po pěti letech jsem oblékl dres s logem Canon.

Máte skutečně široký záběr, od FMCG k moderním technologiím. V čem je podle vás právě Canon jako zaměstnavatel výjimečný?

Canon se od jiných korporátů liší svou atmosférou, kterou tvoří specifické DNA. Mám rád naše firemní motto Kyosei, což doslova znamená “žít a pracovat pro obecné dobro”. Staráme se o naše zaměstnance, o naše prostředí a velký důraz klademe na udržitelnost, což v případě Canonu není jen prázdná fráze. Pracujeme na snížení uhlíkové stopy, zavedli jsme recyklační programy, vyvíjíme bezplastové obaly, podporujeme řadu dobročinných organizací. Nechceme jen plnit legální minimum, ale aby výsledky naší snahy byly hmatatelné. Pracoval jsem v několika nadnárodních společnostech, ale tvrdím si říci, že tak silnou image, jako je Kyosei v Canonu, lze jen těžko nalézt.

S obecným dobrem jistě souvisí i téma rovných příležitostí, která jsou v posledních letech terčem zájmu. Jaké konkrétní kroky se snažíte prosazovat?

Jak už jsem uvedl, mám rád tvrdá data a Canon každoročně provádí anonymní průzkum mezi zaměstnanci, kdy se ptáme například na otázky, zda se cítí být respektováni svým manažerem či zda mají pocit, že mohou v Canonu plně rozvíjet svůj potenciál. Máme pevně stanovené kvalitativní i kvantitativní cíle, například kolik procent manažerských a obchodních pozicích budou zastávat ženy. Máme za sebou v českém Canonu rovněž první ročník projektu Talents in Sales, kdy jsme přijali čerstvou absolventku vysoké školy na intenzivní roční stáž, během níž si vyzkoušela obchodní pozice ve všech našich odděleních. Průzkumy dokazují, že pestře složené týmy, nejen genderově, ale i věkově, přispívají k lepším obchodním výsledkům. Rád tento proces přirovnávám ke krajině nebo zahradě, ve které druhová pestrost zajistí velmi dobrou úrodu.

Máme za sebou covidovou pandemii, která do oblasti zaměstnávání jistě vnesla mnoho nového. Jaké pozorujete požadavky uchazečů v době pocovidové?

Těch několik let pandemie skutečně znamenalo proměnu pracovního prostředí, jakou snad od revoluce nepamatujeme. Žadatelé o práci se nebojí klást otázky, jak budou moci sladit pracovní a soukromý život, a zajímají se automaticky o možnost práce z domova. A je to tak dobře, protože naším cílem není mít zaměstnance vystresované obchodními cíli, kteří nevidí denní světlo. Zavedli jsme každoroční Dny zdraví, kdy se zaměřujeme na prevenci nejen fyzického, ale i duševního zdraví, pořádáme webináře se zajímavými spíkry třeba na téma syndromu vyhoření, každý měsíc do naší firmy dochází masér. Jsou to vlastně drobnosti, kterými chceme dát najevo, že zaměstnanci pro Canon nejsou jen čísla v tabulce, ale skuteční lidé.

A co práce z domova?

Doba covidová nám ukázala, že pro mnoho pozic není home office překážkou, a existuje-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem elementární důvěra, nevidím důvod, proč zaměstnancům neumožnit v rozumné míře pracovat z domova. Ne všechny pozice to samozřejmě umožňují, například servisní technik součátku v tiskárně z domova nevymění, ale nemuset dojíždět každý den do kanceláře je opravdu velmi žádaný benefit. Ostatně Canon dodává řešení pro digitalizaci procesů ve firmách, je tedy logické jít příkladem.

Zkuste odpovědět jednou větou. Jaká je podle vás nejdůležitější vlastnost personalisty?

Jednoznačně naslouchat a dýchat s firmou!