Unikátní vzdělávací program Seeds for the Future je opět tady | E15.cz

Již od roku 2015 i v České republice probíhá program společnosti Huawei s názvem Seeds for the Future, který předává studentům technických vysokých škol know-how jedné z největších technologických a telekomunikačních společností na světě. Jaký měl pro studenty program přínos a co vše se dozvěděli?

Tento program se zaměřuje na studenty technických vysokých škol na celém světě. Společnost Huawei seznamuje studenty s nejnovějšími technologiemi na trhu a také se samotným know-how společnosti. Gabriela Löbel, manažerka projektů společenské odpovědnosti Huawei, nám sdělila: „Studenti dostávají čtrnáctidenní vzdělání, které probíhá online připojením se ke globálnímu portálu. Studenti si zvolili téma, které je zajímá, oslovuje a zároveň je výzvou v jejich každodenním životě. Do programu Seeds for the Future se letos zapojily více než dvě desítky studentů, z čeho byly z jedné třetiny dívky.“

Průběh programu očima studentů

Daniel Križan, student VŠB-TUO v Ostravě, se s námi podělil o průběh programu: „V rámci Seeds for the Future jsme pracovali na projektu, který jsme si měli sami vymyslet. Řešili jsme krizi, která je velice aktuální. Navrhli jsme aplikaci, která měla za úkol řídit spotřebu a tím šetřit peníze nejen u nás ve škole, ale na celém světě.“

„Náš projekt se zaměřil na environmentální problémy. Konkrétně na pročištění našich řek od plastů, ale i jiných znečištění. Každý den jsme měli přednášky a semináře, kde nám zástupci Huawei předávali nové vědomosti o tom, jak náš projekt dále rozvíjet nebo jak ho koncipovat,“ sdělil Jakub Látal, student VŠTE České Budějovice.

Pro lepší budoucnost

Simona Kelemenová, studentka VŠTE České Budějovice, popsala svou zkušenost takto: „Zdokonalila jsem se v sebeprezentování, spolupráci s lidmi a objevila skrytý talent svých přátel. Nejvíce se mi líbil přístup mentorů, kteří byli skvělí a vždy se nás snažili posunout kupředu a pomoct nám být co nejlepší.“

„Získal jsem zkušenosti z práce s lidmi a s tím, jak rozvíjet své myšlenky tak, aby se daly později prodat. Tento program není jen o naučení se práci s technikou nebo o inovacích, ale je to hlavně cenná zkušenost do života,“ uzavírá Jakub Látal z VŠTE. Pokud vás program Seeds for the Future zaujal a máte zájem se rozvíjet v ICT odvětví, přihlaste se a kontaktujte své studijní oddělení nebo sledujte webové stránky školy. Více o programu Seeds for the Future se dozvíte zde.