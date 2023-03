Využijte recesi! Pět důvodů, proč teď investovat do marketingu a výzkumu | e15.cz

V období poklesu ekonomiky se podniky často snaží snížit náklady a vydržet. Moderní doba ale zažila už 18 velkých recesí a data z nich jsou jednoznačná – podle výzkumné agentury Behavio přináší krize výjimečnou příležitost zvýšit svůj tržní podíl. Možná vás to překvapí, ale právě teď je ta pravá chvíle investovat do marketingu a kvalitního výzkumu.

1. Získáte dlouhodobé výhody: Společnosti, které investují do marketingu a výzkumu i během krize, mají větší šanci vyjít z ní silnější a konkurenceschopnější. To jim umožní další růst, až se ekonomika zotaví. Všechny studie trhu od roku 1870 hovoří jasně. Značky, které dělaly v recesi agresivní marketing, měly o 256 % vyšší prodeje oproti značkám, které s marketingem úplně přestaly.

2. Zlepšíte efektivitu: Investice do výzkumu mohou odhalit neefektivní komunikaci ve světle nových podmínek na trhu. Data vám umožní dělat výkonnější marketing, neboli za stejně peněz získáte více muziky. Tip: využijte webovou aplikaci na testování reklam Behavio Platform, díky které získáte data rychleji a vzhledem k pokročilé automatizaci i levněji.

3. Udržíte viditelnost a odlišíte svou značku: Pokud konkurenti omezují své marketingové aktivity, váš podnik může vyniknout udržováním nebo dokonce zvýšením mediální přítomnosti. Tím zajistíte viditelnost značky a upevníte svou pozici na trhu.

4. Posílíte vztahy se zákazníky: Komunikace se zákazníky během obtížných období může posílit loajalitu a důvěru. Investicí do výzkumu lépe pochopíte a uspokojíte měnící se potřeby a preference zákazníků. Díky tomu je dokážete přesně oslovit.

5. Přizpůsobíte se změnám a podpoříte inovace: Výzkum pomáhá identifikovat nové trendy, příležitosti a preference zákazníků. Využijte tyto poznatky k přizpůsobení svých produktů a služeb nebo k vývoji inovativních řešení na míru době.

V teorii to zní moc hezky. Jdou ale tyto body aplikovat v praxi? Tři příklady z nedávné historie ukazují, že ano.

Toyota: Během recese v roce 1973 zvýšila Toyota své výdaje na reklamu. Všichni ostatní udělali ve stejné době pravý opak. V roce 1976 se tak tato japonská automobilka stala nejvýznamnějším importérem vozů do USA.

Kellogg's: Ve 20. letech byla společnost Post lídrem ve své kategorii a během velké hospodářské krize výrazně snížila výdaje na reklamu. Naopak společnost Kellogg's výdaje na reklamu zdvojnásobila, zavedla Rice Krispies a její zisky vzrostly o 30 %. Společnost Kellogg's pak tuto kategorii ovládla na několik dalších desetiletí.

Pizza Hut a Taco Bell: Během recese v roce 1991 snížil McDonald's svůj rozpočet na reklamu, čehož využily společnosti Pizza Hut a Taco Bell.

Tržby společnosti Pizza Hut vzrostly o 61 %. Tržby společnosti Taco Bell vzrostly o 40 %. Tržby společnosti McDonald's klesly o 28 %.

Co z toho plyne? Klíč k úspěchu v éře ekonomického poklesu spočívá ve využití příležitostí, které toto období přináší. Investice do marketingu a výzkumu během ekonomického poklesu mohou poskytnout firmě konkurenční výhodu a přispět k jejímu dlouhodobému úspěchu. Přestože to může vyžadovat odvahu, tyto investice pomůžou podnikům nejen přežít, ale také prosperovat.