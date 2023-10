Za teplo se dá ušetřit víc, než si možná myslíte | e15.cz

Vlastně to není zas tak dávno. Ještě zkraje roku 2021 jsme energie nakupovali „za pár korun“. Od té doby ale ceny raketově vzrostly. Výdaje za energie, a tedy i za teplo, dnes tvoří významnou část rozpočtu mnoha domácností. Náklady na teplo je naštěstí možné snížit – a my vám poradíme, jak na to.