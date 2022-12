Zdražování a půjčky: Zkuste konsolidaci | E15.cz

Kvůli zdražování každý hledá, kde ušetřit. Málokoho však napadne podívat se i na svoje současné půjčky. Možná by jim mohla pomoci konsolidace. Méně byrokracie, jedna platba v jeden den a třeba i nižší splátky.

Co je to konsolidace?

Konsolidace je sloučení vícero půjček, kontokorentů, kreditních karet i nákupu zboží na splátky do jedné půjčky za účelem sjednocení vašich finančních závazků.

Výhody konsolidace půjčky

jeden úrok

jedna měsíční splátka

jednodušší administrace

úvěr si můžete navýšit, čímž získáte větší finanční prostředky

přehlednější informace o finančním závazku

znovu si nastavíte délku splácení a termín splatnosti

Kdy o konsolidaci uvažovat

Jedna půjčka si říká o refinancovaní, dvě a vícero půjček a k tomu další závazky v podobě kreditek, kontokorentů či nákupů na splátky si už zaslouží konsolidaci.

Konsolidace je výhodou zejména, pokud jsou vaše současné půjčky neférové. Mají například vysoké sazby, nízkou flexibilitu a enormní pokuty za předčasné či opožděné splácení.

TIP: V některých případech je dokonce i výhodnější si vzít nový úvěr, refinancování (a také konsolidace) nemusí vždy znamenat posun k lepšímu. V ideálním případě si vždy nechte poradit od odborníka, který vám na základě vaší specifické situace poradí, jak s půjčkami nakládat, abyste z nich měli opravdu užitek.

Co vše se dá konsolidovat

Konsolidovat se dají především půjčky, které mají svůj záznam v registrech. Co vše lze zahrnout do konsolidace se liší u každé bankovní instituce. Někde do konsolidace nespadají leasingy, mikropůjčky nebo úvěrové produkty od nebankovních společností.

Česká spořitelna je v tomto však opravdu vstřícná a konsoliduje také kreditní karty, kontokorenty, půjčky od splátkových společností i některé druhy malých půjček (např. půjčky do výplaty nebo mikropůjčky). Samozřejmostí jsou také všechny typy bankovních i nebankovních půjček pro soukromé účely.

Rozdíly najdete také v možnosti konsolidace dle počtu půjček a také jejich maximální výše. Česká spořitelna konsoliduje půjčky až do výše 2,5 mil. Kč a počet závazků neomezuje.

TIP: Po lepších podmínkách se můžete poohlédnout nejen u půjček, ale také u hypotéky. Refinancování hypotéky pro vás může znamenat opět o něco lepší podmínky.

Konsolidujte online

Pokud jste řekli konsolidaci ano, nebojte se velké byrokracie. Banky od vás budou potřebovat: platný doklad totožnosti, doklad o příjmu či výpis z účtu za poslední 3 měsíce a smlouvy ke všem úvěrům, které chcete konsolidovat.

Pokud preferujete sjednání konsolidace online, jde to. Alespoň u některých bank. Zvládá to například Česká spořitelna, ta vám pomůže také s veškerou administrací kolem. Zkuste tedy zkrotit své závazky a začněte rok 2023 s čistějším štítem. Jen počítejte s tím, že online vám zvládnou konsolidovat půjčky do celkové výše 1 milionu Kč.