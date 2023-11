Ženy, které se nebojí výzev: Druhý ročník Women in Tech vstupuje do finále | e15.cz

Začátkem roku se devět startupistek rozhodlo posunout své podnikání na zcela novou úroveň. Nyní, po několika měsících ve vzdělávacím programu Women in Tech, se dostavují první výsledky. Co účastnice ještě čeká a jak si akci chválí organizátoři?

Women in Tech je unikátní projekt, jehož cílem je pomáhat rozvíjet technologický talent tam, kde mu v cestě stojí genderové stereotypy a nedostatek podpory. Na tyto překážky totiž nezřídka naráží ženy, které se vydaly na vlastní podnikatelskou dráhu.

Ačkoliv jsou technologie nedílnou součástí téměř každého dnešního byznysu, speciální projekty podporující právě ženy v technologiích doposud chyběly. To se rozhodla změnit Hospodářská komora prostřednictvím svého výzkumného ústavu VUPI ve spolupráci s technologickým lídrem Huawei. Společně připravily sérii workshopů zaměřených na celou řadu podnikatelských schopností od budování vztahů s investory až po komunikaci projektu či jednání o grantech, samozřejmě včetně efektivního využívání moderních technologií. To vše v prostředí, které je navržené na míru účastnicím a stojí na vzájemné podpoře.

Aktivity šité na míru

Při vstupu do programu byly podnikatelské projekty všech účastnic na zcela rozdílné úrovni. Zatímco některé již měly v ruce produkt, jiné potřebovaly pomoct s kvalitní prezentací pro investory nebo teprve zvažovaly nastavení celé vizuální komunikace. „Vymyslet program, který by byl záživný a přínosný pro všechny letošní účastnice, nebylo vůbec jednoduché. Ale podle zpětné vazby věříme, že se nám to povedlo,“ říká Gabriela Löbel, manažerka pro CSR aktivity ve společnosti Huawei.

Společný program obsahoval vše, co se v podnikatelském prostředí hodí v jakékoliv situaci. Jednalo se například o školení na práci s platformou LinkedIn, workshop týkající se umělé inteligence nebo o praktického průvodce Excelem. Součástí bylo také setkávání s úspěšnými osobnostmi. Mezi hosty se objevil chirurg Tomáš Šebek, zakladatel platformy ulekare.cz, nebo Renata Mrázová, kterou časopis Forbes označil za jednu z nejvlivnějších českých žen.

„Vnímat esprit a charisma vrcholných českých manažerek pro mě mělo nesmírný přínos,“ prohlásila po setkání Eva Dubinská Borschová. „Jejich drive snoubený s obrovskou dávkou empatie a lidskosti je pro mě neuvěřitelnou inspirací.“

Společné aktivity na jedné straně byly vyváženy komplexním poradenstvím, v rámci kterého měla každá z účastnic k dispozici svého vlastního mentora. Tak mohla být jednotlivým projektům věnována cílená péče přesně tam, kde to bylo nejvíc potřeba. „Díky pravidelným setkáním s mentorem dostávám do profesního života řád a strukturu. A především mě učí byznys pohled,“ pochválila spolupráci Marie Froulíková, jejíž platforma KudyKampus pomáhá nasměrovat žáky středních škol ke kariéře či dalšímu studiu. Práci s mentory ocenila i řada dalších, včetně Vlaďky Steinové: „Velké plus je to určitě ve smyslu morální podpory a náhledu z hlediska komunikace a segmentace trhu.“

Platforma pro absolventky

Účastnice programu Women in Tech mají před sebou ještě zhruba měsíc intenzivní práce. V rámci již druhé inspirativní byznys snídaně si tento týden vyzkoušely prezentovat svůj podnikatelský záměr potenciálním investorům a čeká je mimo jiné také závěrečné vyvrcholení programu, které s sebou ponese ocenění nejúspěšnějších projektů. Tím ale společná cesta končit nemusí.

„Pro absolventky programu je k dispozici platforma, v jejímž rámci je možné se dále rozvíjet, navzájem se inspirovat, podporovat a stát modelem dalším cílevědomým ženám, které se rozhodnou pro účast v programu,“ vysvětluje Gabriela Löbel. Společnost Huawei i Hospodářská komora tak nadále hodlají krůček po krůčku rozšiřovat zapojení žen do technologického světa, upevňovat jejich dovednosti a dokázat, že i v tomto odvětví je místo pro všechny.