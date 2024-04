Živě: Konkurenceschopnost EU a budoucnost automotive

V souvislosti s 20. výročím členství České republiky v Evropské unii a před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu se v přímém přenosu ČTK Connect sejde pozvaná odborná i laická veřejnost, aby debatovala o výzvách, které stojí před evropskou, potažmo českou ekonomikou v důsledku „zelené“ legislativy EU, nastupujících nových trendů a technologií a měnící se situace ve světě. Mluvit se bude o přísné regulaci pro automobilový průmysl, o čínské konkurenci i podpoře elektromobility.

Debata, která se týká hned dvou podtémat "Silnější ekonomika“ a „Změna klimatu“ z diskuzní Konference o budoucnosti Evropy z let 2021 až 2022, se povede také o tom, jak si celkově stojí Evropa vůči ostatním regionům a s čím by měla přijít Evropská komise, aby starému kontinentu neujížděl vlak. Zaznít by mělo i to, co očekávají zástupci firem a představitelé zaměstnavatelských institucí od příštího Evropského parlamentu.

Debatovat budou:

Robert Kiml, viceprezident pro výrobu, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, Petr Michnik, vedoucí administrativní subdivize, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Pavel Juříček, majitel a generální ředitel BRANO, Petr Knap, odborník společnosti EY pro automobilový sektor, Petr Zahradník, člen NERV, a dále zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, CzechTrade a Svazu měst a obcí ČR.

Do auditoria jsou pozváni zástupci všech politických stran a hnutí, které mají poslance v Evropském parlamentu, stejně jako těch, které do této instituce kandidují. Pozvání přijal kvestor EP Marcel Kolaja (Pirátská strana), přítomnost potvrdili zástupci SPD, Svobodných a strany Volt. Seznam příchozích za politické subjekty stále aktualizujeme.

Pozváni byli také studenti, zájem projevili jednotlivci z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Debatu bude možné sledovat online, ČTK ji bude vysílat živě na kanálech YouTube, ceskenoviny.cz, FB Protext ČTK, HN.cz, novinky.cz, e15.cz a Reflex.cz. Záznam bude po skončení přímého přenosu k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.

Akce je veřejná, účast je proto otevřená i dalším zájemcům o toto téma. Registrace na zaruba@ctk.cz.

Debata je součástí projektu Volby pro budoucnost EU, link ZDE (https://www.ceskenoviny.cz/special/). Jde o grant, který vysoutěžila ČTK Protext na Evropském parlamentu jako součást informační kampaně před červnovými volbami do EP. Seriál setkání s odbornou i laickou veřejností bude pokračovat diskuzí s vybranými europoslanci ve Štrasburku (přímý přenos 24. dubna od 19:00 na stejných kanálech), v Olomouci a opět v Praze. O programu a účastnících těchto akcí bude ČTK Connect průběžně informovat.