Živě: Výsledky druhého průzkumu Ipsos k volbám do EP

Takové jsou jedny z hlavních závěrů šetření agentury Ipsos, které je součástí společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s cílem komunikovat evropská témata před červnovými volbami do EP. Jde o druhý letošní průzkum na toto téma.

První provedla agentura v únoru a odprezentovala v březnu. Mezi vlnami se mimo jiné změnila i ochota lidí k volbám přijít včetně modelované volební účasti.

O tom, jaké jsou aktuální trendy, stejně jako o dalších závěrech bude informovat Executive Director Ipsos Michal Straka. Spolukomentátory budou ekonom a analytik se specializací na EU Petr Zahradník a novinářka, dlouholetá zpravodajka z Bruselu Kateřina Šafaříková. Stane se v novém sídle tuzemských zastoupení EP a Evropské komise v Paláci Dunaj - Europa Experience na Národní třídě ve čtvrtek 9. května od 14:30.

Nejčastější důvody pro účast ve volbách do EP jsou podle zjištění Ipsos vyjádření názoru vůči současné vládě a ovlivnění směru a obsahu politiky Evropské unie. Polovina lidí se při volbě do EP rozhoduje podle důvěryhodnosti kandidátů.

Za nejdůležitější záruky, jež by měla EU České republice poskytovat, považují Češi bezpečnost a mír v unii, bezpečnost EU a bezpečnost ČR.

Nutnost nového směřování unie a zhoršení situace ve světě jsou pak podle respondentů nejčastějšími důvody, proč si lidé myslí, že jsou letošní evropské volby důležitější než ty předchozí, které se konaly před pěti lety. Tehdy, v roce 2019, byla reálná volební účast 29 procent, v roce 2014 pouze 18 procent.

Polovina populace čerpá informace o volbách v červnu 2024 z televize, necelá třetina z internetových zpravodajských portálů.

Třetina populace si myslí, že evropské volby mohou něco změnit pro ně osobně, větší vliv (54 %) čekají občané v pro celou Českou republiku. To, že volby do EP mohou něco změnit, častěji očekávají lidé do 24 let.

Představení čerstvého průzkumu agentury Ipsos moderuje Štěpánka Duchková. Pozvání na akci obdržely všechny kandidující politické subjekty. Přímý přenos bude vysílat ČTK Connect na kanále YouTube, webu ceskenoviny.cz a v dalších médiích. Záznam bude k dispozici i po skončení pořadu.