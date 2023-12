Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.: Co se bude dít dál?

V advokátní kanceláři FABIAN & PARTNERS se nám denně ozývají další a další věřitelé, které zajímá, jak se dá situace s Premiot Group, a.s. vyřešit. Věřitelé se zejména tážou, zda je šance získat zpátky své finanční prostředky. V současnosti budeme u stovek našich klientů postupně s prohlášenými úpadky u jednotlivých společností přihlašovat pohledávky do insolvenčních řízení. Předpokládáme totiž, že v insolvenci postupně skončí všechny společnosti skupiny Premiot - PREMIOT obchodní, a.s. a Premiot realitní, a.s..