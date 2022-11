Zúčastněte se charitativní aukce Projektu Šance Umělci „dětem ulice“ 2022 | E15.cz

27 let se Projekt Šance snaží pomáhat „dětem ulice“ – jsou to mladí lidé, kteří po ukončení pobytu v dětském domově nebo po rozvratu vztahu svých rodičů skončili v Praze úplně sami, na ulici. K pomáhání Projektu Šance se teď můžete přidat i Vy a vedle svojí pomoci můžete získat „krásné umění“.

Aukce Projektu Šance sice nepatří k největším, ale kvůli blízkým vztahům s umělci nabízí opravdu hezké a hodnotné položky, prostě krásné umění.

Možná si říkáte, jak se vlastně mají, jak žijí „děti ulice“?

Často si ani neuvědomují, že se mohou mít lépe. Mají špatné sociální/životní/pracovní návyky a v mnoha směrech jsou zanedbané a v důsledku toho jsou častými oběťmi komerčního sexuálního zneužívání. Když se sebou chtějí něco dělat a spolupracují s Projektem Šance na zlepšení svého života, daří se jim to krok za krokem měnit. Tak či tak se o ně snažíme hezky starat, ale bez jejich součinnosti nám někdy nezbývá než trpělivě odpovídat na dotazy, radit, upozorňovat, „očkovat“ jim rozum a čekat, zda jej dostanou :). Postupně tak začínají tušit, jak jít životem dál.

Pomalu, ale jistě narůstá počet klientů s vrozeným mentálním omezením nebo s narušenou psychickou rovnováhou. Jedná se o zanedbané generace, kdy už i rodiče našich klientů vyrůstali ve špatném prostředí bez základních funkčních hodnot společnosti a ovlivněni různými návykovými látkami. To nám snižuje možnost takto postiženým plnohodnotně pomoci, ale i tak se pro ně vždy snažíme dělat maximum.

Někteří klienti, kterým jsme před lety pomáhali, se nám ozývají s poděkováním, že kdysi nezůstali na své problémy sami. Někdy je to až dojemné. Obzvlášť když se jim podaří rozvíjet to, co sami neměli. Vlastní rodinu. Většina klientů, kteří v minulosti zvládli úspěšný „přestup“ mezi ulicí a prací, si svůj úspěch dodnes drží. Některé z nich stále zpovzdálí sledujeme a popřípadě je dle potřeby podporujeme a usnadňujeme jim nový život, aby v něm zvládali pro ně neznámé nástrahy. Další informace o Projektu Šance nejdete zde.

Ale zpět k aukci Umělci „dětem ulice“. Přes 50 umělců se rozhodlo „děti ulice“ z Projektu Šance podpořit. K darovanému dílu se často váže osobitý příběh, o který se s Vámi rádi podělíme.

Nejhodnotnější dílo ve sběratelské kvalitě věnoval Patrik Hábl.

S Patrikem Háblem nás pojí velkolepý příběh. Jeho tvorbu jsme totiž objevili dříve než světově proslulé aukční sítě Sotheby’s a Christie’s. Nemůžeme vyloučit, že bude jednou slavný a významný jako Kupka nebo Zrzavý... tak to při aukci nespleťte. Jmenuje se Patrik Hábl, ale ve Forbesu o něm píší jako o „českém van Goghovi…“.Autor: PROJEKT ŠANCE

V Projektu Šance se nebojíme ani mladých nadaných umělců, kteří mohou být teprve objeveni. Matyáš Chochola přesně tyto atributy splňuje. Na jedné straně je precizní a na druhé svůdně neuchopitelný.

Nazývá se „faraonem postmodernity“. Svou chameleonskou tvorbou vede diváka přes volné šplíchance barvy i precizní skleněné objekty k zamyšlení, k úsměvu a umí vzbudit úžas. Jde o velmi nadějnou osobnost výtvarného světa!Autor: PROJEKT ŠANCE

Další mladík – umělec, který bude teprve objeven, a tušíme u něj zajímavou budoucnost, je Petr Vaněk. Našli jsme ho uprostřed lesů, kde doslova lišky dávají dobrou noc.

Sochař. Svářeč. Neuvěřitelně talentovaný umělec. Přestože by mohl svou tvorbou některé světové autory připomínat, on vlastně žádné srovnávání nepotřebuje, protože je unikát. Očekáváme u něj hvězdnou kariéru.Autor: PROJEKT ŠANCE

Rozcestník aukce Projektu Šance naleznete zde.

A jestli stále ještě nejste přesyceni kulturou, tak máte možnost vydražit si v aukci i pár kuriozit. Jsou to například 4 vstupenky přímo do první řady na benefiční koncert, který se uskuteční 7. září 2023 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvedou nový program: Poklad na stříbrném plátně.

Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big bandů. Koncert se uskuteční 7. září 2023 ve slavné Smetanově síni Obecního domu v Praze. Benefiční koncerty Projektu Šance bývají zcela vyprodané. Zajistěte si své vstupenky včas.Autor: PROJEKT ŠANCE

Těšíme se na Vás při aukci nebo na koncertě.