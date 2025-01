Těsně po Novém roce otevřel maloobchodní řetězec Lidl svou první outletovou prodejnu v pražských Štěrboholích. Zájmu, který obchod se zlevněným zbožím u Čechů vyvolal, se nestačil divit ani samotný řetězec. Na otevření stáli lidé klidně několikahodinové fronty, v autech čekali na vjezd na parkoviště a tvořili tak kolony. Do dneška do prodejny zavítaly tisíce zákazníků, místní už ale takovou radost nemají. Jak to u Lidl Outletu vypadá necelý týden po otevření?