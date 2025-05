Radziejowice jsou vesnicí o přibližně osmi stech obyvatelích a jsou vzdálené asi padesát minut z centra Varšavy. Kandidát Občanské koalice Rafał Trzaskowski si ji vybral za svou první zastávku po nedělním průvodu Varšavou, kam podle odhadů mohlo dorazit až 140 tisíc příznivců. V obci v Mazovském vojvodství, kterou rozdělily výsledky mezi kandidáty konzervativců a středoliberálů téměř na rovnoměrné poloviny, se Trzaskowski v pondělí odpoledne pokoušel získat hlasy, které po prvním kole leží takřka na zemi – 17,34 procenta tamních v prvním kole hlasovalo pro tiktokovou hvězdu Slawomira Mentzena a 7,18 procenta pro krajně pravicového Grzegorze Brauna.

Na štěrkový plácek hned vedle kruhového objezdu dorazili hlavně Trzaskowského voliči z prvního kola. Nedaleko pomníku polské nezávislosti se před několika kamerami šikují za mikrofony senioři i rodiče s dětmi a rozdávají si polské vlaječky. Když kruhový objezd obkrouží dvě černé luxusní dodávky, zpozorní. Za chvíli tu bude jejich kandidát.

Nawrockému uškodily prostitutky a tabák

Rafał Trzaskowski v posledních dnech mírně posiluje oproti svému konzervativnímu rivalovi, a to hlavně díky několika skandálům či přešlapům, které se na Karola Nawrockého objevily po prvním kole. Podle deníku Onet.pl měl historik a bývalý boxer v dobách, kdy pracoval jako hotelová ochranka v Grand Hotelu v Sopotech, pomáhat vodit k hostům prostitutky.

Kladné body od Poláků nezískal ani během páteční debaty, kdy si před kamerami a zraky téměř pěti milionů diváků vložil do úst žvýkací tabák, tedy takzvaný snus. Manévr se zakrytými ústy a hlasitým vdechnutím v průzkumech negativně ohodnotilo až 53 procent z nich. „Šance pro nás,“ říkají mi na pondělním brífinku s opatrným optimismem lidé z Trzaskowského volebního týmu.

VIDEO:Nawrocki si během prezidentské debaty do úst vkládá takzvaný snus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ žvýkací tabák.

Trzaskowski v Radziejowicích pronáší velmi krátkou řeč, pokouší se hlavně motivovat voliče k tomu, aby mluvili se svými rodinami, přáteli a sousedy. „Jsem přesvědčený, že tyto volby určitě vyhraju a že budeme mít prezidenta, který bude prezidentem všech Poláků a Polek. Který bude naslouchat jejich hlasu. A co je nejdůležitější – bude mít zkušenosti s řešením jejich problémů,“ řekl současný starosta Varšavy přibližně čtyřiceti místním. Souboj podle něj bude velmi těsný a doslova na nože.

Koho podpoří krajní pravice?

A má pravděpodobně pravdu. Ačkoliv nakonec v prvním kole skončil těsně první, konzervativec za stranu Právo a spravedlnost Nawrocki se na jeho 31,36 procent hlasů s 29,54 procenty dotahuje o necelé dva procentní body. A vrásky mohou oběma kandidátům dělat i překvapivě velké volební koláče, které si pro sebe ukrojili Mentzen nebo Braun. Jejich voliči totiž nejsou tolik předvídatelní a mohou se nakonec přiklonit k jednomu z kandidátů na základě emocí či aktuálního dění těsně před volbami.

Text vznikl za podpory Fondu Daniela Anýže Fond Daniela Anýže podporuje odkaz českého novináře a publicisty Daniela Anýže. Založili ho jeho kolegové, přátelé a žáci a klade si za cíl pomáhat začínajícím novinářům se zájmem o zahraničí. Na podporu mladých talentů fondu přispělo přes 190 drobných dárců a firem. „Chceme udržet při životě 'džob Daniela Anýže', našeho bývalého kolegy, znalce USA, jednoho z nejlepších zahraničních zpravodajů a komentátorů porevoluční doby,“ vysvětluje za zakladatele zahraniční zpravodajka Kateřina Šafaříková. Autorka série reportáží Fenomén Varšava Karolína Blažková získala od Fondu Daniela Anýže historicky první grant na zahraniční cesty, díky čemuž pro vás může psát texty o Polsku přímo z Varšavy. Více o fondu a dalších stipendistech se dočtete na webových stránkách projektu.

O přízeň voličů euroskeptika Mentzena se pokusil jak Trzaskowski, tak jeho soupeř Nawrocki přihlásit v jeho talkshow „Mentzen griluje“. Euroskeptický kandidát chtěl po nich vysvětlovat nepopulární kroky jejich spolustraníků nebo podepsat předvolební slib v bodech, které sám prosazuje. Nawrocki seznam podepsal téměř bez výhrad, Trzaskowski se shodl s Mentzenem jen na čtyřech bodech v oblasti daní nebo v tom, že by neposlal na Ukrajinu polské vojáky. Oba navíc po debatě zašli na pivo.

V Trzaskowského týmu panuje ohledně rozhovoru optimismus, jestli ale přesvědčil voliče kandidáta, se kterým jinak mnoho průniků ve volebním programu nemá, si netroufají odhadovat.

Kandidát Občanské koalice se během krátké návštěvy Radziejowic stihne s částí lidí vyfotit, s některými i krátce pohovoří. „Podívej, jak je chudák unavený,“ říká jedna z žen kolem čtyřiceti, když ukazuje kamarádce snímek s možným budoucím prezidentem. Oba kandidáti opravdu v posledních dnech jedou naplno a před druhým kolem se snaží získat na svou stranu maximální počet nerozhodnutých voličů. Právě na jejich přesvědčování přišel kandidát Občanské koalice apelovat mezi své podporovatele. „Mluvte se svými rodinami, přáteli a sousedy. Vysvětlujte jim, že tyhle volby jsou důležité.“

Přesně tohle mají v plánu místní seniorky a mezi nimi i paní Ewa, která je zde s kamarádkami. „Chtěly jsme ho vidět, slyšet a dotknout se ho,“ vysvětluje s nadšením. To se jim nakonec podařilo a slibují, že se pokusí přesvědčit své sousedy a rodiny, aby nakonec dali hlas kandidátovi Občanské koalice. Trzaskowski je podle nich upřímný a čestný, nepodvádí a nelže. „Nevyvolává nenávist. Chtěly bychom, aby byl prezidentem vzdělaný člověk, který umí cizí jazyky a nedělá nám ostudu na veřejnosti ani v zahraničí,“ říkají.

Setkání Rafala Trzaskowského s voliči před druhým kolem prezidetských voleb v Radziejowicích. | Zdroj: Karolína Blažková e15

Zastaví Nawrocki „neuvěřitelný růst Polska“?

Pro jejich společnici Janu je důležité, aby mělo Polsko dobré jméno a silné postavení v Evropské unii. „Aby pomáhal udržet to, čeho jsme už dosáhli. To je pro mě nejdůležitější,“ říká a naráží tak na rychlý vzestup Polska ve mzdách, kvalitě života nebo spotřebě. O zemi se v poslední době stále častěji mluví jako o ekonomickém tygrovi, časopis The Economist jí dokonce věnoval svou poslední obálku s titulkem Neuvěřitelný vzestup Polska. Text uvnitř, věnovaný polskému ekonomickému zázraku, ale skrývá i jedno varování: „Pokud by ve druhém kole měl vyhrát krajně pravicový kandidát, utrpí stejně tak Polsko jako celá Evropa.“ Britský týdeník se tak postavil na jasnou stranu a podpořil oblíbence paní Jany i Ewy Rafała Trzaskowského.

Významnou roli pro ně hraje i obrana. „Aby se ten konflikt nerozšířil nejen k nám, ale k vám do Česka,“ říká paní Jana. Uvědomuje si, že Polsko má ke konfliktu blízko a věří, že Trzaskowski jako prezident by mohl v otázkách bezpečnosti zemi opravdu pomoci.

Setkání Rafala Trzaskowského s voliči před druhým kolem prezidetských voleb v Radziejowicích. | Zdroj: Profimedia

Poláci budou ve druhém kole rozhodovat tuto neděli od sedmi ráno do devíti večer, první výsledky by tak měly být známy v pozdních večerních hodinách. Ačkoliv nyní v průzkumech posiluje Trzaskowski, procenta pro neúspěšné kandidáty nahrávají spíše Nawrockému. U druhého kola by se navíc ve volebních místnostech mohli objevit ti, kteří 18. května zůstali doma. Přesto je důležité zmínit ještě dva zajímavé údaje, které vyplynuly z analýz prvního kola.

Prvním je, že nejsilnější strany Občanská koalice (či Občanská platforma) a Právo a spravedlnost získaly v součtu nejnižší výsledek v prezidentských volbách od revoluce. Téměř čtyřicet procent hlasů letos zamířilo ke kandidátům z jiných stran či často antisystémových hnutí, a to zejména těch mladých.

Druhým je, že se současným kandidátům před druhým kolem podařilo zmobilizovat rekordní počet voličů v zahraničí – v pondělí to bylo přes 636 tisíc lidí, což je nejvyšší počet v historii voleb v Polsku a o 200 tisíc více než v minulých prezidentských volbách, ve kterých Trzaskowski neuspěl ve druhém kole proti pravicově konzervativnímu Andrzeji Dudovi.