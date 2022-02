Robotický tanec pro e-shopy. Jak se rodí výdejní boxy pro novou českou síť | E15.cz

Za sklem jako vzácný exponát ve vitrínce si robotická paže pohrává s kusem plechu. Otáčí ho všemi směry ve vzduchu, občas ho odloží, jen aby jej o vteřinku později zase chytila za jiný konec. Trochu jako mažoretka, která jakoby nic točí ve vysokém tempu hůlkou. Ani pohyb navíc, každý tah je přesně vyměřený a velmi rychlý.

Mezitím ruka plech občas vloží do ocelových čelistí, které jej různě ohýbají a tvarují. Nakonec polotovar odloží na paletu a z druhé si nabere další, ještě neopracovaný kus. Když stroj skončí, paleta sama odjede a najde si volné místo ve skladu. Má na výběr z více než sedmi set „přihrádek“.

V oválu kolem skladu stojí ještě několik dalších robotů. Ty především řežou laserem a děrují. Na rozdíl od ohýbacího robota, který pracuje v tichu narušovaném jen mírným syčením hydrauliky, se ozývá silný lomoz. I tyto stroje všechno zvládají samy. Tedy skoro všechno. Člověk musí občas odvézt pryč plnou bednu s odřezky a dát stroji prázdnou. A jednou za čas nakrmit roboty daty, aby věděly, co je třeba udělat.

Technologie to není kosmická, vždyť třeba automobilky používají robotické výrobní linky řadu let, podívaná přesto působí až nadpřirozeně. Nebo jako moderní interpretace scény z budoucnosti ve filmu Marečku, podejte mi pero. Vize zatím není úplně dokonalá. Svářeč musí dokončit komplikované spoje v místech, do nichž se poměrně mohutná robotická ruka nedostane, a v lakovně díly stále sprejují lidé. Také finální montáž probíhá bez robotů.

Na konci toho všeho stojí „skříně“ pro datová centra nebo novinka, kterou v pelhřimovské továrně firmy Conteg začali vyrábět teprve nedávno – výdejní box pro objednávky z internetových obchodů.

Klidný start

Firma OX Point vznikla jako společný podnik výrobce technologií pro datová centra a chladicí techniky Conteg Group a technologické firmy Payment4u. Její historie se začala psát teprve na konci roku 2020. Vyrábí výdejní boxy pro internetové obchody, nyní především chlazené boxy pro výdej objednávek e-shopu Rohlík a jeho zahraničních poboček. Desítky boxů se instalují po Česku, první výdejní místa z Pelhřimova už také doputovala do Vídně. „Jednáme o Budapešti a Mnichově, kde už Rohlík působí,“ říká spolumajitel a šéf Conteg Group Vít Voláček.

Ambice firmy ale sahají mnohem dál. V nejbližších týdnech spustí vlastní sít výdejních boxů, které mají být přístupné pro libovolné prodejce a dopravce i jejich zákazníky. OX Point vyhrál tendr České pošty a Správy železnic na instalaci stovek výdejních boxů, podobnou dohodu uzavřel také s provozovatelem sítě čerpacích stanic Mol.

Výdejní boxy vlastní sítě nyní stojí na stovce míst. „S tímto počtem už jsme začali být zajímaví pro logistické firmy, v současnosti s nimi jednáme, podepisujeme první smlouvy,“ popisuje Voláček. „Jsme sdílená síť. Nesnažíme se nikomu z dopravců konkurovat, ani nikomu z e-commerce byznysu. Všem šetříme peníze. Když budou všichni využívat naše boxy, nebude nikde stát zbytečně málo boxů ani jich tam nebude moc,“ líčí ambice OX Pointu jeho spoluzakladatel.

Boxy nemají sloužit jen pro předání zboží z internetových obchodů, ale využijí je i jednotlivci, buď jako úschovnu pro bezkontaktní předání balíčků, nebo i pro jejich odeslání prostřednictvím některé z kurýrních služeb. Obcím OX Point nabízí, že do boxů zabuduje terminály, jejichž prostřednictvím budou moci lidé například hradit místní poplatky.

Firma je jednou z mnohých, které se chtějí svézt na vlně prudkého rozvoje internetového maloobchodu vyvolané pandemií. Zatímco v předkrizovém roce 2016 proteklo přes české e-shopy 155 miliard korun, loni jejich tržby dosáhly 223 miliard korun, jak vyplývá z dat Asociace pro elektronickou komerci a srovnávače zboží Heureka.cz.

„Předpokládáme, že i v následujících letech budou české e-shopy zvyšovat objem prodejů. Věřím, že se budeme pohybovat nad hranicí deseti procent z pohledu meziročního růstu,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Zatím si ale zákazníci z boxů OX Point nevyzvednou. Ostrý provoz by měl začít v dubnu. „Nechtěli jsme začínat během předvánoční špičky, navíc ani dopravci nechtěli v závěru roku zavádět novinky,“ vysvětluje Voláček.

Ze kterých e-shopů bude možné nechat si zboží do OX Pointů zaslat, nechtěl šéf Contegu prozradit. V první řadě by to ale měli být například obchodníci využívající služeb dopravce WeDo, s nímž je OX Point ve finální fázi jednání.

V OX Pointu jsou přesvědčeni, že dodávka zboží do výdejního boxu je stejně hodnotnou službou jako předání zásilky do ruky. „Z mého pohledu je to dokonce tak, že když si to mohu vyzvednout 300 metrů od domu kdykoli, je to pro mě lepší služba, než když budu muset doma několik hodin čekat, až přijde balík,“ tvrdí Voláček.

S výdejními boxy nechce OX Point zůstat jen u Česka. „Jednáme se zahraničními zákazníky o možném partnerství,“ říká Voláček. Zahraniční expanze začne tam, kde se takové partnerství podaří vytvořit. Limitem jsou mimo jiné výrobní kapacity pro výdejní boxy. Nyní vznikne jeden OX Point denně, plán počítá se zvýšením kapacity na dva boxy denně.

Přednost mají dodávky pro vlastní tuzemské sítě boxů. Na konci letošního roku jich chce mít OX Point v Česku 500 a celkem má mít síť 1500 výdejních míst. Rozsáhlejší síť provozuje pouze Zásilkovna se skoro 2300 Z-Boxy v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a také domácí jednička mezi e-shopy Alza.cz s více než 1700 výdejními boxy v Česku.

Výroba se stahuje do Evropy

Zatímco provozně se OX Point neomezuje na domácí půdu, výrobu plánuje dlouhodobě ponechat v Česku, mimo jiné kvůli zajištění stabilní produkce. „Kvůli zhroucení globálních dodavatelských řetězců vidíme, že Evropa si ve výrobě bude muset ve velké míře poradit sama,“ vysvětluje Voláček.

Kilogram plechu stál před krizí 15 korun, teď je to 45 korun, připomíná a dodává, že i kvůli tomu začala firma rozšiřovat skladové zásoby. „Trvale bojujeme s dodávkami některých specifických komponentů, ve kterých jsou čipy, o jejichž nedostatku se teď všude mluví. Dodací lhůty se protáhly z 12 na 50 týdnů,“ dodává. Skupina Conteg od vypuknutí pandemie zdvojnásobila skladové zásoby, v Pelhřimově teď dokonce staví sklad a u závodu v Příbrami přikoupila pozemky.

Dalším důvodem, proč se vše snažit vyrábět v Evropě, jsou strmě rostoucí dopravní náklady. Zatímco před pandemií stála lodní přeprava kontejneru z Číny do Evropy 2500 eur, nyní se ceny pohybují mezi 15 tisíci a 18 tisíci eur. Zároveň se výrazně zhoršila spolehlivost dodávek.

Potíže s dodávkami také vedly k tomu, že si Conteg začal komponenty vyrábět sám. „Měli jsme nedostatek některých plastových dílů, tak jsme nakoupili 3D tiskárny od Prusa Research a tiskli jsme si to tady. I když to vychází dráž, je to stále lepší než díl nemít,“ popisuje Voláček.

Téma výroby v Evropě začíná být zajímavé i pro zákazníky Contegu a OX Pointu. „Změna chování v celém dodavatelském řetězci je velká. Volají mi zákazníci, kteří dříve dali přednost výrobě v Číně, a teď se ptají, jestli by výrobu nemohli přenést k nám,“ říká šéf Conteg Group.