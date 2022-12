Špindlerův Mlýn otevírá drahé brány, Vánoce jsou přesto vyprodané | E15.cz

Po dvou pandemií pošramocených letech se české hory opět připravují na plnohodnotnou sezonu. První sjezdovky se druhou prosincovou sobotu otevřou také ve Špindlerově Mlýně. Na nejprestižnější zimní adresu by jej však před začátkem byznysově nejdůležitější části roku tipoval sotvakdo. Prázdné ulice a zavřené podniky se ale brzy zaplní nedočkavými hosty. Ti se ale musejí připravit na dražší dovolenou než obvykle. Podniky musejí chtě nechtě zdražovat.

V den, kdy do Špindlerova Mlýna přijíždím, zbývají do zahájení zimní sezony čtyři dny. Město namísto skibusů křižují nákladní auta zavážející restaurace a kavárny před sobotním otevřením. Některé podniky jen doplňují zásoby, aby byly připravené na příval hostů. Většina je ale ještě z období mimo sezonu zavřena a majitelé až teď v tichosti připravují prochladlé podniky na víkend.

„Prosinec je vždycky hektický. Všichni jsou nervózní, jestli se to stihne. Vánoční prázdniny udělají čtvrtinu tržeb, takže kdyby vypadly, byl by to problém,“ říká ředitel Asociace horských středisek a dlouholetý obyvatel Špindlerova Mlýna Libor Knot. Letošní nervozitu umocňují předcházející covidové roky. Pandemie nejenže provoz hotelů, restaurací a sjezdovek na několik měsíců úplně zastavila, ale vyvolala i další změny.

„Nadcházející sezona je pro nás velkou neznámou. Musíme velmi opatrně pracovat s cenovou politikou. Na jedné straně nás rostoucí náklady tlačí ke zdražování, dražší jsou energie i personál. Na straně druhé panuje obava z nižší poptávky, takže musíme být opatrní,“ říká Aleš Podstata, který spolu s bratrem vede hotýlek s jedenácti pokoji přímo v centru Špindlerova Mlýna.

Covidové roky proměnily chování i složení klientely. Malé hotely a penziony hostící spíše rodiny a menší skupinky lidí střední třídy sice mají vánoční svátky i populární únorové termíny většinou obsazeny, ale čeština se po chodbách tentokrát neponese.

„Od českých klientů chodí relativně málo rezervací, odteď do konce března jsou to pouze jednotky. Je znát opatrnost, a proto nerezervují s velkým předstihem a nechávají to na poslední chvíli. Jádro tvoří Němci, Poláci a trochu i Dánové,“ říká Podstata.

Velké hotely usazené ve svazích nad městem ovšem české hosty nepostrádají. Cílí na bohatší klientelu, na kterou současná ekonomická situace méně doléhá. „Během covidu jsme se přeorientovali pouze na českou klientelu. Na příští rok se nám ale začínají znovu rozbíhat rezervace jak na německé prázdniny, tak už i na holandské nebo dánské, což je pozitivní,“ potvrzuje vracející se zájem zahraničních hostů obchodní ředitelka Harmony Club Hotelu Špindlerův Mlýn Jitka Hronešová.

O obsazenost hotelu se proto v nadcházející sezoně neobává. Věří, že podobně jako v těch předešlých plnohodnotných se bude pohybovat mezi devadesáti a sto procenty. I díky tomu by měl hotel letošní zdražení nákladů ustát.

„Nervozita panovala především do chvíle zastropování cen energií, které vláda oznámila teprve nedávno. Takže se nám špatně plánovalo. I tak jsme ale nedokázali přenést do cen veškeré zdražení, protože prodáváme až s ročním předstihem,“ vysvětluje Hronešová, proč hosté oproti předchozím sezonám připlatí 12,5 procenta.

Podobnou změnu klientely pozoruje ředitel Marian Novotný na Orea Resortu Horal. Zastoupení Čechů je teď kolem sedmdesáti až osmdesáti procent a potvrzuje tak rozdílnost smýšlení jednotlivých skupin klientů. „Pro penziony to teď bude těžké a myslím, že to oddělí ty, které to dělají dobře, od těch špatných. Budou muset jít daleko víc s dobou, nabízet se přes různé kanály a dostatečně se prezentovat, aby nalákaly zákazníky,“ říká Novotný.

Přizpůsobit se musel i jeho hotel, potvrzuje, že se požadavky klientů změnily. „Český národ zpohodlněl, chce víc odpočívat. Takže rozhodujícími parametry jsou spa, kvalita ubytování a atraktivita okolí. I proto jsme do wellness prostor investovali skoro sedmdesát milionů korun,“ uvádí ředitel Horalu. Investice se ale podle něj jednoznačně vyplatila. Spa je navíc tahounem pro hosty i mimo hlavní sezonu.

Nervozita ze začátku sezony panuje i v lyžařském areálu. Právě na něm je závislý byznys nejen v samotném Špindlerově Mlýně, ale v celém údolí. Každá koruna utržená ve Skiareálu přinese sedm korun utržených v restauracích, hotelech a obchodech v okolních obcích. Připravit sjezdovky na otevírací víkend, někdy dokonce i na tak důležité vánoční svátky, je pro obsluhu areálu stále větší výzva. Od rána proto na svazích kmitá několik roleb, které rozmisťují po svahu technický sníh.