Konec lyžování v Česku. Kvůli drahým energiím se nevyplatí provoz skiareálů | E15.cz

V Německu, Rakousku a dalších alpských zemích se (zatím velmi opatrně) začíná mluvit o tom, že při současných cenách energií je prakticky vyloučeno, aby lyžování zůstalo i nadále masovým sportem. Na sjezdovkách by se mohli v nadcházející zimě teoreticky prohánět pouze milionáři. Areály proto hledají někdy až absurdní způsoby, jak ušetřit na nákladech, ani to však zřejmě nebude stačit. Pokud ceny státním zásahem neklesnou nebo nebudou zastropované, s lyžováním, tak jak ho známe z posledních let, by byl zřejmě konec.