Země živitelka: z aplikace „mlíko“ nevyskočí a za drahé potraviny mohou Němci | e15.cz

Hned dvě zcela přelomové události provázely čtvrteční slavnostní zahájení agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Vůbec poprvé za dvacet let nepřijel na otevření výstavy prezident, zato se ale na pódiu, jakkoliv to zní neuvěřitelně, také vůbec poprvé objevil zástupce malých zemědělců. To, že pozvánku na pódium dostal „skutečný sedlák“ a nikoliv jen zástupci „agroprůmyslu“, paradoxně v některých ohledech obrátilo léty zavedený program zahájení „Živitelky“ naruby. Zároveň to ukazuje na možný začátek jakési vzpoury vůči skupině lidí a podnikatelů, roky ovládající v Česku zemědělsko-potravinářský sektor.

Článek vyšel na webu Info.cz.