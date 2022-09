ANO má ve městech vyšší koaliční potenciál než dříve, říká Jüptner | E15.cz

Vyhrálo ANO volby?

Komunální volby v České republice nikdy nemají jednoho vítěze. Záleží, jak se na to díváme, jestli bereme v potaz počty mandátů nebo hlasů, nebo zvolíme jiná kritéria. Pokud odhlédneme od nezávislých kandidátů a jejich sdružení, kteří jsou pochopitelně vítězi voleb, a podíváme se čistě na politické strany, tak bych tady viděl tři vítěze. Jednak je to hnutí ANO, které uspělo v řadě velkých měst a které získalo celkově nejvyšší počet hlasů. Za vítěze považuji i ODS, která uspěla na řadě míst sama nebo v koalicích. Třetím vítězem jsou lidovci, kteří jsou dlouhodobě schopni z těch politických stran stavět největší počet kandidátů a získali nejvíce zastupitelských mandátů. Piráti a TOP 09, což jsou typicky městské strany, si své pozice uhájily. TOP 09 už na komunální úrovni v podstatě nepůsobí a ty výsledky tomu odpovídají. Ale prohra to také není. Slušnou pozici si udržel v komunálních volbách i STAN.

Zlepšil se koaliční potenciál ANO tím, že jeho vedení není ve vládě?

Celostátní politika hraje v té komunální menší roli, než si obecně komentátoři myslí. Když ANO prvně vstoupilo do komunální politiky, tak s ním ostatní strany nešly do koalice z pragmatických důvodů, aby měly třeba silnější hlas v radě. Bylo to ale také proto, že ANO bylo nevyzkoušené. Z našich výzkumů vyplývá, že se koalice tvoří většinou podle principu staří versus noví. Pokud přijde do obce nějaká nová strana, má zpravidla menší koaliční potenciál. Byť měla řada měst zpočátku špatnou zkušenost s ANO, tak si to už za ty roky sedlo. Ve velkých městech, kde je ANO silné, koaliční potenciál jistě má. A pokud ho nemá, je to spíše vinou té místní reprezentace.

Jak do vyjednávání může zasáhnout poměrně slušný úspěch SPD?

To bude velice zajímavé sledovat. SPD získala zastupitele i ve velkých městech, kde je dříve neměla. V některých městech nebude možné sestavit koalici bez SPD nebo bez její tiché podpory. Z toho důvodu se může objevit tlak na spolupráci ODS a ANO, což je na celostátní úrovni nemyslitelné. Hnutí SPD částečně profitovalo z mobilizační kampaně ANO, která šla velice ostře proti vládě. Některé voliče dokonce Babišovu hnutí sebralo. Andrej Babiš byl řadu let ve vládě a některé voliče stihl zklamat, možná jim už nepřipadá jako opravdový bojovník proti systému. Voliči pak hledají radikálnější variantu. Je ale dobré si uvědomit, že to nutně nemusí být dobrou zprávou pro Tomia Okamuru. Na jeho kandidátkách je řada kontroverzních osobností, a pokud dostanou exekutivní odpovědnost, mohly by se ukázat slabiny hnutí. To může poškodit obraz a důvěryhodnost SPD na celostátní úrovni.

Co ukázaly komunální volby pro případnou kandidaturu Andreje Babiše na prezidenta?

Já myslím, že zatím nic zásadního. Co by teoreticky mohlo mít vliv na prezidentské volby, tak jsou senátní volby. Konkrétně jde o volební obvod Jihlava, kterému hnutí ANO přisoudilo prioritu, když proti předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi postavilo Janu Nagyovou. Kdyby se jí podařilo vyhrát ve druhém kole, i když je to nepravděpodobné, znamenalo by to vítězství onoho příběhu, že Andrej Babiš pracuje pro lidi a bojuje směle proti systému. To by mohl případně být odrazový můstek k prezidentské kandidatuře. Ale to jsou jen spekulace.

Co motivovalo voliče volit Janu Nagyovou, když se teď musí hájit u soudu v kauze Čapí hnízdo?

Volební výsledek Jany Nagyové bych považoval za velký úspěch. Nastoupit jako trestně stíhaná osoba proti předsedovi Senátu skutečně není jednoduchá pozice. Hnutí ANO přisoudilo tomuto souboji zásadní váhu a vyčlenilo na něj personální i finanční kapacity. Hnutí se podařilo mobilizovat voliče, kteří akceptovali příběh líčený o Čapím hnízdě Andrejem Babišem. Přišli i ti voliči, kteří by jinak k volbám nepřišli, takže jde částečně i o vymezení vůči vládní politice.

ANO má nejvíce postupujících kandidátů do Senátu, podaří se mu zlomit prokletí druhého kola? V minulosti jejich kandidáti v souboji jeden na jednoho takřka vždy prohráli.

Hnutí ANO bezpochyby posílí, to je v tuto chvíli zřejmé. Na druhou stranu je výsledek senátních voleb opravdu nejistý. Andrej Babiš mobilizuje výrokem, že jde o referendum o vládě. Platnost této teze je ale omezená. Voliči v senátních volbách častěji přihlížejí k osobnosti kandidátů, nikoli jen ke stranické knížce. Samozřejmě se mohou ve druhém kole projevit parlamentní preference a voliči ANO budou chtít volit proti vládě. Na druhou stranu voliči vládních stran můžou být také motivováni jít k volbám, aby se vymezili proti útočné kampani ANO. Vyloučit nelze nic, bude velice záležet na volební účasti. Pokud vládní koalice nepodcení komunikaci a přesvědčí své voliče, pak by volby mohly dopadnout v podstatě bez vítěze.

Podle vyjádření lídrů hlavních partají se zdá, že nikdo neprohrál. Kdo ale opravdu neuspěl?

Že se k vítězství přihlásí víceméně všichni, se dalo čekat. Kdo je určitě poražený, tak jsou komunisté, kteří bývali na komunální úrovni silní a byli schopni postavit největší počty kandidátů. Tyto volby ale odhalily rýsující se klinickou smrt komunistů, kteří již nedokážou voliče oslovit. Někteří komentátoři mluví o porážce ČSSD, která se nevrátila na scénu ve velkých městech. Domnívám se, že se ČSSD s těmito volbami odrazila ode dna, prověřila si, s kým může počítat, s kým ne.

Potrestali voliči STAN za Dozimetr?

Starostové zaznamenali kauzu Dozimetr spíše v senátních volbách než v komunálních. Volební systém pro senátní volby je obecně pro STAN strašně výhodný, protože hnutí není jasně vyprofilované, je to středová nevyhraněná strana, dokáže nominovat známé starosty a donedávna měli auru jakéhosi mesiáše české politiky. Při nízké volební účasti se pak v předchozích volbách stalo, že hnutí STAN přebíralo senátorské mandáty vidlemi. O přízeň hnutí se ucházela řada osobností. To jistým způsobem odeznělo, hnutí je sice pro voliče akceptovatelné, ale nepovažují ho už za největší naději politiky. Výsledek v letošních senátních volbách bych nehodnotil jako vyloženě špatný, ale určitě se v nich projevilo vystřízlivění a kauza Dozimetr určitě zapříčinila některé těsné prohry.

Prahu čeká složité vyjednávání. Kdo má šanci vytvořit udržitelnou koalici?

Myslím si, že se dočkáme zajímavých situací na městských částech, které zůstávají často mimo dohled médií. Situace na úrovni hlavního města Prahy se jeví jako poměrně přehledná a myslím si, že ta koalice bez nějakých velkých problémů vznikne. Bude to chvíli trvat. Musíme si uvědomit, že osobní vztahy, které jsou strašně důležité pro koaliční vztahy, jsou na úrovni hlavního města možná důležitější než volební programy. Ty vztahy jsou velmi špatné, což se v koaličních jednáních projeví.

Jak?

Je otázka, zda si třeba Piráti neřeknou o primátorský post výměnou třeba za nějaké další exekutivní posty. Určitě můžeme čekat výhrady proti kandidatuře Bohuslava Svobody na primátora, ať už vzhledem k tomu, jak působil před volbami, nebo kvůli jeho působení v Poslanecké sněmovně. Ale myslím si, že se ta koalice utvoří na vládním půdorysu.

Nedokážu si představit, že by ODS akceptovala, že by koalici vedl Hřib.

Taky nemyslím, že k tomu dojde, vsadil bych si na to i nějaké peníze. Na druhou stranu si v tom povolebním vyjednávání můžete říct o cokoliv a Zdeněk Hřib umí být velice nekompromisní. Samozřejmě to neznamená, že by to koalice Spolu měla akceptovat, ale může to být odrazový můstek k tomu, aby Piráti získali nějaké zajímavé portfolio.