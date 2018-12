Babiš se v zahraničí naoko věnuje migraci, zároveň ale lobbuje za Agrofert, říká Jakub Michálek | E15.cz

Týdny a měsíce se o tom v zákulisí šuškalo, během několika hodin by to mělo být potvrzeno. Podle informací deníku Sport Sparta v nejbližší době oficiálně oznámí zásadnější zapojení Tomáše Rosického do vedení klubu. Někdejší vynikající záložník by měl obsadit roli sportovního ředitele a převzít hlavní zodpovědnost za fungování a výsledky A-týmu Letenských. Co bude s trenérem Zdeňkem Ščasným? Jaké posily mají Pražané vytipované? A kdo naopak klub s největší pravděpodobností opustí?