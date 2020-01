Bělobrádek: Koalice musíme propočítat, aby nakonec nepomohly ANO | E15.cz

Na mimořádném sjezdu v Praze Jurečka řekl, že předvolební koaliční spolupráci s demokratickými stranami nevylučuje. Prý je ale realista a nechce zklamat lidi, jako po krachu svazku mezi KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí v roce 2017. Souhlasíte s ním?

Interpretace mnohých novinářů i lidí, kteří to komentují, je černobílá a nesmyslná. Neznají zákoutí zákonů, chování voličů a nepracují s daty, ale se zbožnými přáními. Marian Jurečka spolupráci jednoznačně nevyloučil.

To ne. Ale jeho předchůdce Marek Výborný před týdnem na kongresu ODS prohlásil, že jste s občanskými demokraty v jedné kajutě a měli byste spolupracovat. Vidíte to jinak?

Je potřeba být obezřetný. V mnoha případech nedochází uzavřením předvolební koalice k bonusu a ani k součtu hlasů, ale naopak k jejich odečtu. Není tedy vůbec jisté, že když nám nyní v průzkumech vychází zisk 6,5 procenta a ODS 12 procent, že máme jistých minimálně 18,5 procenta. Pro některé naše voliče i voliče ODS by bylo takové uskupení červeným hadrem před očima a nevolili by ho. Takže bychom skončili třeba jen na 15 procentech.

Jiní voliči by ale ocenili, že jste se dohodli. Souhlasíte?

Už jsme si tím prošli s hnutím STAN v roce 2017. Průzkumy nám tehdy jasně ukázaly, že dohromady bychom získaly 7,5 procenta, což by bylo méně než každý samostatně. Samozřejmě jsou i kombinace, které podle našich interních průzkumů dávají pozitivní synergie. Navíc je možné, že Ústavní soud zruší nutnost získat při společném postupu alespoň deset procent pro vstup do sněmovny a nikoliv stávajících pět procent.

A kdyby hranice zůstala?

Pokud by se nespravedlnosti v současném volebním systému nepodařilo odstranit rozhodnutím soudu, může být dohoda na jejich zrušení jednou z našich podmínek pro spolupráci s ODS před volbami v roce 2021.

Vidíte prostor i pro další předvolební blok?

Kdyby například vznikl liberální blok Pirátů a STAN, který by první straně zajistil vítězství nebo druhé místo a STAN jistotu, že bude ve sněmovně, tak by to smysl mělo. Stejně tak by měla smysl naše případná spolupráce s ODS, pokud by to občanským demokratům přineslo prvenství a nám zisk mezi osmi až deseti procenty. Nejprve je ale potřeba spočítat, jestli je vůbec reálné se k něčemu takovému přiblížit. Také bychom se museli dohodnout na rozdělení nákladů na financování volební kampaně.

Souhlasíte s Jurečkou, že by bylo nešťastné vyvolávat ve voličích očekávání, které se nemusí naplnit jako v roce 2017?

Tehdy se společný postup se STAN ukázal jako velmi riskantní, protože bychom se do sněmovny nedostali ani jeden a naopak by vydělalo ANO Andreje Babiše. Už vidím, jak bychom to schytali od některých komentátorů za to, že jsme pomohli Babišovi a přitom sami vypadli.

Šéf ODS Petr Fiala chce mít o možných předvolebních blocích jasno do letošních Vánoc. Je to možné stihnout?

Tento termín jako příliš reálný nevidím. Jsou dvě klíčové věci. První jsou výsledky krajských voleb. Uvidíme, kolik získáme my i ostatní a podle toho se namodelují různé varianty. Záleží také na lidech. Někde jsme se dohodli s ODS, jinde s TOP 09 nebo také s nezávislými kandidáty.

Druhou věcí je pak náš sjezd, který se uskuteční zřejmě příští rok v květnu. Začátkem ledna 2021 začnou krajské konference, budou nominování kandidáti na předsedu. Marian Jurečka má mandát do řádného sjezdu, kde může dojít ke změně. Nyní získal necelých šedesát procent hlasů. Ano, je to jasné vítězství. Ale není to devět ku jedné.