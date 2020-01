Zdechovský se vzdal kandidatury. Bartošek a Jurečka se liší v názoru na spolupráci s opozicí | E15.cz

O uvolněnou pozici předsedy KDU-ČSL se uchází poslanci Marian Jurečka, Jan Bartošek a Jan Horníček z královéhradecké stranické organizace. Kandidatury se překvapivě na sjezdu vzdal europoslanec Tomáš Zdechovský. Jurečka a Bartošek již vystoupili se svými kandidátskými projevy, které se jasně lišily v názoru na to, zda by lidovci měli jít do předvolební spolupráce s dalšími opozičními stranami.

Bartošek navázal na apel končícího předsedy Marka Výborného, který se z rodinných důvodů rozhodl po deseti měsísích post předsedy opustit, a vyzval ke spolupráci s dalšími politickými partnery.

„Lidé od nás očekávají schopnost spolupracovat,“ řekl Bartošek, podle kterého musí být lidovci ve vyjednávání aktivní. „Jestli chceme uspět, nemůžeme být v koutě a čekat, kdo o nás projeví zájem. Zapomeňme na staré křivdy a pojďme konečně dál,“ vyzval delegáty Bartošek.

Jurečka si naopak myslí, že o spolupráci se má přemýšlet až po volbách. „Ztrácíme se v davu opozice. Lidé neví, co říkáme my, a co opozice. Místo, abychom mluvili o našich tématech, neustále se spekuluje, zda půjdeme s tou nebo onou stranou do voleb. Musíme z toho davu vystoupit, jedině tak nás lidé uvidí,“ řekl v projevu bývalý ministr zemědělství.

„Není čas přemýšlet, na čích zádech vstoupíme do sněmovny nebo s kým půjdeme do vlády,“ řekl Jurečka, podle kterého musí strana sama za sebe uspět v nadcházejících volbách a nabýt zpět sebedůvěru.

Očekávaného souboje se vzdal europoslanec Tomáš Zdechovský. Na sjezdu uvedl, že Bartošek a Jurečka bojovali férově, své odstoupení z volby vnímá jako gentlemanský krok. Řekl, že chce souboj Bartoška a Jurečky zjednodušit. „Pokud si vy budete přát, chci s nimi spolupracovat jako místopředseda,“ řekl europoslanec delegátům.

Třetí kandidát na předsedu, Jan Horníček z královéhradecké stranické organizace, podle svých slov nepředpokládá, že ho delegáti zvolí. Chtěl však prostoru využít k důrazu na ekologii. „Ekologie je vysoce křesťanské a konzervativní téma. Ekologie je program pro mladé, protože o jejich budoucnost především jde. A ekologickou KDU-ČSL volí ti senioři, kteří myslí na na své vnuky a nenechají se koupit za 200 korunový příspěvěk k důchodu,“ řekl Jan Horníček.