Výborný se loučí jako předseda lidovců. Lidé mají po krk koblih, nesmíme je zklamat, řekl | E15.cz

Výborný v projevu poděkoval své rodině za to, že se mohl necelý rok věnovat postu předsedy lidovců, a to zejména své manželce Markétě, která náhle zemřela loni v říjnu. Výborný má tři děti a na sjezdu zopakoval, že „táta je víc než předseda“. „Musel jsem vás požádat o volbu nového předsedy. Jen tak můžeme být uvěřitelní a věrohodní,“ řekl delegátům Výborný. Lidovci uctili na začátku sjezdu zesnulou manželku Výborného minutou ticha, kterou věnovali i nedávno zemřelému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS).

Končící předseda vyzval svého nástupce, aby byl připraven převzít vládní odpovědnost. „Velmi pozorně vnímejme hlas společnosti. Lidé mají po krk koblih. Chtějí světlo na konci tunelu. Lidé chtějí naději. Jinak by opakovaně nezaplňovali náměstí,“ řekl Výborný. „Pokud přijde další zklamání, dojde k dalšímu posunu na politické scéně, které si nikdo nepřeje,“ řekl.

Podle Výborného je klíčové, aby se lidovci spojovali s dalšími stranami. Že se to kdy podaří, přitom před několika dny zpochybnil jeden z kandidátů na předsedu Marian Jurečka. „Nevíme, zda to bude dohodou před volbami nebo po nich, to nevíme. Co ale víme, bez odvahy není úspěchu. Bez schopnosti hledat cesty spolupráce nikdy nedojdeme do cíle,“ řekl Výborný.

Ke spolupráci s dalšími stranami vyzval i host sjezdu Petr Pithart. „Apeluji na odvahu riskovat,“ řekl bývalý předseda Senátu, který delegátům radil zvolit takového předsedu, který se nebude bát riskovat, bude umět potlačit své ego a bude mít ty správné instinkty. „Dejme občanům možnost volit příštího vítěze, ne jen konejšivý pocit, že volili tradiční demokratickou stranu,“ řekl Pithart.

Klíčová je nyní podle Výborného připrava na podzimní krajské volby a také obhajoba šesti senátních mandátů. „Za klíčový krok mého vedení považuji zřízení pozice stálého volebního manažera. Už nemůžeme pracovat vždy jen půl roku před volbami na konkrétní volební kampani,“ řekl Výborný. „Chceme-li uspět, musíme dělat permanentní volební kampaň, musíme dnes a denně přesvědčovat lidi kolem nás, proč tady lidovci jsou, co a komu nabízíme, proč má smysl nás křesťanské demokraty podpořit,“ dodal.

Výborný jako lidovecké priority označil ochranu a podporu rodin, rodičů a dětí a vyzval delegáty k tomu, aby při prosazování lidovecké politiky nezapomínali nasazovat „rodičovské brýle“. Vize pro KDU-ČSL dostali delegáti a hosté na sjezdu v papírové formě. „Lidovecká vize není výsledkem debaty politologů nebo marketérů. Není to ani výsledkem toho, o čem sním, když zrovna spím. Popravdě bych vám toho pak moc nepřinesl, řekl Výborný v narážce na premiéra Andreje Babiše (ANO).