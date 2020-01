Novým předsedou lidovců se stal Marian Jurečka | E15.cz

Na mimořádném sjezdu KDU-ČSL v Praze se vedla především debata, zda mají jít lidovci do spolupráce s dalšími opozičními stranami před sněmovními volbami v příštím roce. Jurečka na rozdíl od Bartoška zastává spíše zdrženlivý názor. „Koaliční spolupráci nevylučuji. Jsem ale realista. Jsou zde legislativní a technické limity,“ řekl poslanec v narážce na zákonné pravidlo, které po koalicích požaduje násobně vyšší zisk hlasů pro vstup do sněmovny než po jednotlivých stranách.

„Nechci opakovat věc z roku 2017, kdy jsme vzbudili velká očekávání ale lidé byli nakonec zklamaní,“ připomněl tehdejší připravovanou koalici se Starosty a nezávislými, která se rozpadla ještě před volbami.

Na dotaz, zda by šel do vlády s hnutím ANO, řekl Jurečka, že to záleží na osobě premiéra Andreje Babiše (ANO), který vládnímu hnutí předsedá. „Nebudeme ve vládě s trestně stíhanou osobou. Budeme tam jen s člověkem, který nemá střet zájmů a má určitou morální integritu,“ řekl Jurečka.

Jako předseda se chce zaměřit především na problematiku bydlení, chtěl by s tématem oslovit všechny předsedy sněmovních stran. Zaměřit se také chce na otázku daní, exekucí, důchodového systému či životního prostředí.

Podle Jurečky musí KDU-ČSL posílit svou značku. „Ztrácíme se v davu opozice. Lidé neví, co říkáme my, a co opozice. Místo, abychom mluvili o našich tématech, neustále se spekuluje, zda půjdeme s tou nebo onou stranou do voleb. Musíme z toho davu vystoupit, jedině tak nás lidé uvidí,“ řekl v kandidátském projevu bývalý ministr zemědělství.

„Není čas přemýšlet, na čích zádech vstoupíme do sněmovny nebo s kým půjdeme do vlády,“ řekl Jurečka, podle kterého musí strana nabýt zpět sebedůvěru.

Jurečkovi k úspěchu gratulují předsedové dalších sněmovních stran. „Jsem přesvědčen, že naše strany mají na to, aby společně změnily Českou republiku k lepšímu," řekl šéf ODS Petr Fiala.

„Gratuluji Marianu Jurečkovi ke zvolení předsedou KDU-ČSL a doufám v konstruktivní spolupráci nejen v oblasti podpory rodin, sociální politiky, ale i životního prostředí, které dnes ze setkání lidovců vzešlo jako významné téma, kterému musíme věnovat pozornost a naši energii," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyzvala Jurečku, aby se nebránil spolupráci. „Přála bych nám všem, aby přece jen zvážil slova Petra Pitharta, který vyzýval ke spojenectví. Je toho dost, co máme společné a na tom je třeba stavět," uvedla.

Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek mírní slova, že by Jurečka bycl zcela proti spojování stran. „Nemyslím si, že jeho zvolením je vyloučena předvolební spolupráce demokratických stran. To je jen černobílá zkratka lidí, kteří neznají zákoutí zákonů a chování voličů. A nepracují s daty, ale zbožnými přáními," uvedl Bělobrádek.