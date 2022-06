Peter Weckesser: Investoři se dívají především na udržitelnost | E15.cz

Po dvouleté pandemií vynucené přestávce se do Hannoveru znovu sjeli nejvýznamnější zástupci průmyslu z celého světa. Na jeden z největších takto zaměřených veletrhů dorazil i Peter Weckesser, jenž vede oblast digitalizace v globální francouzské elektrotechnické firmě Schneider Electric. Téměř dvě stě let starý podnik sází budoucnost na poptávku firem po technologiích, které jim mají zlevnit provoz v době drahých peněz a celosvětových krizí. „Geopolitiku neovlivníme, takže se soustřeďujeme na udržitelnost a na opravu dodavatelských řetězců,“ říká Weckesser. Zkušený manažer dříve zodpovídal za digitalizaci ve společnosti Airbus Space & Defence, téměř třináct let také působil na několika vedoucích pozicích v Siemensu.

Před příjezdem na hannoverský veletrh jste se zúčastnil Světového ekonomického fóra v Davosu. O čem byla řeč, když byly mikrofony a kamery vypnuté?

Fórum se událo ve velmi specifické době. Čelíme hned několika celosvětovým výzvám najednou. Každá z nich by přitom byla sama o sobě zcela zásadní, i kdyby se neděla v souhře s ostatními. Přišlo mi, že vlivní lidé v Davosu identifikovali tři hlavní výzvy. Já je vidím stejně.

Povídejte.

Zaprvé robustně sílí tlak na udržitelnost. Ta se dotýká každé země, firmy, jednotlivce. Zadruhé na nás dopadají vážné geopolitické problémy. Na Ukrajině se válčí, tenze mezi Západem a Čínou houstnou. Přináší to utrpení jak v lidské, tak v ekonomické a politické rovině. A pak je tu krize v dodavatelských řetězcích, jež vrcholí napříč odvětvími, společnostmi. Pociťují ji všichni. Tahle témata dominovala debatám, jichž jsem se v Davosu zúčastnil.

Taková je přítomnost. Jak ovlivní budoucí byznys kolosu Schneider Electric, jenž vyrábí také v Česku?

Geopolitiku neovlivníme. S partnery a zákazníky se proto zaměřujeme na udržitelnost a na opravu dodavatelských řetězců. Schneider Electric má vlastní program udržitelnosti už přes patnáct let, cíle průběžně aktualizujeme. Museli jsme se přizpůsobit a stanovit si roky 2025 a 2030 pro postupné snižování emisí až na nulu.

Co to znamená v praxi pro byznys?

Že kompletně elektrifikujeme. To dělal Schneider vždy, jak ale můžete vidět i zde na veletrhu, o elektřinu nechceme plně opřít podnik zdaleka jen my. Opouštíme éru ohně, vstupujeme do věku elektřiny. Díky našim produktům tak mohou zákazníci dosáhnout svých vlastních udržitelných cílů. Týká se to například snížení spotřeby energie, vytváření emisí nebo zvýšení efektivity nakládání s energiemi. Připomínám, že dvě třetiny všech vyrobených energií lidstvo nevyužije.

Video se připravuje ... Co je metaverse? • VIDEO Videohub

Schneider Electric loni meziročně navýšil provozní zisk o více než třetinu – v přepočtu na 107 miliard korun. Promítne se do budoucích výkazů udržitelný byznys více než dosud?

Je to globální téma, kterému se musí podřídit účastník pohybující se takřka na jakémkoliv trhu. Obraty v segmentu udržitelnosti rychle rostou a od budoucnosti neočekáváme nic jiného než významný růst tohoto byznysu. Musíme tomu podřizovat většinu produktů. Z dlouhodobého hlediska je jasné, že budeme muset vytvářet partnerství. Udržitelný byznys není jen to, že každá firma musí řešit emise, které přímo nebo zprostředkovaně vytváří, ale i ty nepřímé – například ty emise, které vznikají při výrobě per a tužek, jimiž se v podniku píše.

Takže se i Schneider musí bavit se svými dodavateli, z čeho vyrábějí a jaké emise vytvářejí…