Michal Semotan: Světové burzy jsou na rekordech. Přesto dává smysl být v akciích i nadále | E15.cz

Akcie ubytovací platformy Airbnb nakoupil mimo jiné letos do portfolia fondu J&T Opportunity portfolio manažer Michal Semotan. Věří, že kvůli pandemii se cestovní návyky lidí změní. „Budou chtít méně bydlet v hotelech velkých řetězců a naopak budou chtít více soukromí,“ řekl v rozhovoru pro E15. Tento trend by se měl příznivě projevit na hospodaření kalifornské firmy.

Příležitosti však vidí Semotan nejen na burzách v USA ale i v Praze. Akcie polostátní elektrárenské společnosti ČEZ dokonce mají ve fondu největší váhu - okolo 15 procent. Zajímavou investicí jsou podle něj například i akcie zbrojařské skupiny CZG-Česká zbrojovka. „Myslím, že cena akcie ještě neodpovídá tomu, kde budeme třeba za rok,“ poznamenal.

Jak vidíte situaci na trzích? Už na začátku roku se mluvilo o tom, že ceny akcií jsou vysoko. Od té doby dál vzrostly a burzovní indexy jsou na rekordech.

V současné době není snadné najít na burzách atraktivní investiční příležitosti. Ale situace je, jaká je. Na trhu je hodně peněz, výnosy ostatní investičních instrumentů nejsou příliš atraktivní. A i proto se ceny akcií posouvají výš a výš. Rozlišil bych dvě věci. Z krátkodobého pohledu může akciový trh udělat cokoliv. Ceny akcií mohou dále růst, ale může přijít i korekce, klidně i o pět či deset procent. Důvodem mohou být například obavy z vývoje inflace.

Spouštěčem může být i riziko vyšších úrokových sazeb či omezování nákupu aktiv ze strany centrálních bank, zejména amerického Fedu. Osobně si myslím, že mírné zvýšení by trh unesl. Takže krátkodobě se může stát cokoliv, ale nemyslím, že by to ohrozilo býčí trend. Ale v horizontu například dvou let si myslím, že ceny akcií budou výš, než je tomu nyní. Takže dává smysl v akciích být i nadále.

Kde tedy vidíte investiční příležitosti?

Vždy jsme se na investování dívali jinak, než řekněme velcí hráči. Je těžké konkurovat velkým investičním společnostem s obrovským analytickým zázemím. Akcie těch největších firem v USA sleduje každý. Naše přidaná hodnota je v tom, že se zaměřujeme i na akcie, které nejsou zas až tak sledované, případně jsou někdy i méně likvidní. Proto vedle těch největších trhů investujeme i v regionu střední Evropy, ať už je to Praha či Vídeň.

A co ostatní regiony v Evropě?

Loni jsme se v našem fondu více zaměřili na Řecko. Přestože je země součástí eurozóny, tak ocenění akcií nebylo vysoké a daly se najít zajímavé investiční příležitosti. Ale samozřejmě tyto trhy přinášejí i rizika. Například větší prodejní objednávky mohou způsobit větší kolísání kurzů. A člověk na to musí být připravený.

Nebojíme se ani občas nakoupit ruské akcie obchodované v Londýně. Prostě se snažíme jít někdy proti trhu. Nepouštíme se zas až tolik do technologických akcií, zejména pokud jde o menší firmy, které příliš neznám... resp. jejich byznysu nerozumím..

Takže pokud technologické tituly, tak hlavně ty největší firmy?

Přesně tak. V minulosti jsme měli v portfoliu například akcie firmy Google. Poté, co kurz vyrostl, tak jsme jej prodali a místo něj pořídili do portfolia Apple, u kterého vidíme nyní větší prostor pro růst. Dlouhodobě držíme Facebook, který podle nás neřekl poslední slovo.

Podle čeho se rozhodujete, jaké akcie nakoupit? Díváte se na fundamenty, tedy vývoj hospodaření, či sledujete i vývoj ceny akcií?

Vždy je to kombinace. Rád se podívám na grafy a cenový vývoj. Je to pro mě hlavně podpora, protože nerad kupuju úplně nahoře. Někdy se tomu však nevyhnu. Základem jsou čísla o hospodaření a projekce toho, jak se budou vyvíjet do budoucna. Zda půjde o rostoucí byznys, který nebude zaostávat.

Důležité je i udělat si analýzu daného sektoru, porovnat danou firmu s konkurencí a podívat se, zda daná firma určuje trendy, zda lídrem v nastavení cen. Protože taková firma pak může hýbat maržemi. Hodně sleduji i míru zadlužení a zejména v posledním roce je dobré pozorně sledovat sentiment na trhu, tedy co se lidem na burze líbí či nelíbí. Hlavně krátkodobě dokáže sentiment na trhu válcovat fundamenty.

Jaký je váš investiční horizont?

Portfolio mám rozdělení na tři části. Základ tvoří dlouhodobé pozice, kde chceme dodržet investiční horizont v řádu let. Takže do této části vybíráme firmy podle jejich fundamentů a podle toho, zda nám přijdou zajímavě oceněné.

Druhou a výrazně menší část portfolia tvoří firmy, u kterých vidím investiční příležitost, ale ne vždy je to zcela jednoznačné. Leckdy se snažím načasovat vstup do pozice, klidně i naněkolikrát, a pak sleduji vývoj ceny titulu.

A třetí část portfolia vyplývá z toho, že jsem býval v minulosti klasický trader. Jde o nejmenší část fondu, kde se snažím krátkodobými obchody v řádu dnů či týdnů využít kolísání na trhu. U takovýchto obchodů nehrají fundamentu významnější roli.

Jsou nějaké konkrétní tituly z poslední doby, které vás zaujaly a které přibyly do portfolia?

Začal bych tím, že jsme v poslední době odprodali akcie farmaceutických firem Moderna a AstraZeneca, oba jsou i výrobci vakcín pro covidu.

Naopak přibylo Airbnb. Je to má sázka na obnovu cestovního ruchu. V IPO nebylo kvůli obrovské poptávce možné akcie koupit. Následně ceny vystřelila nahoru. Během jara a nových lockdownů kurz vyklesal a přišlo mi, že se dostal na úroveň, kdy je rozumné si akcie nakoupit. Navíc se cestování bude měnit. Lidé budou chtít méně bydlet v hotelech velkých řetězců a naopak budou chtít více soukromí. Takže očekávám dynamický růst tržeb a je to šance, jak na tomto trendu participovat.

Do portfolia přibyl také výrobce vakcín Novavax. Zaměřují se nejen na vakcínu proti covidu, ale i proti dalším nemocem. Společnost disponuje dostatkem hotovosti a tak dokáže ustát i případné oddálení schválení vakcíny proti covidu. A pokud bude schválená, tak díky její vysoké účinnosti, bude poptávka vysoká. To je jeden z titulů, který se do portfolia dostal díky tipu z twitteru.

Kromě toho jsme trochu přikoupili akcie firmy Pilulka. Přijde mi, že sektor ecommerce bude v dalších letech kamenné obchody válcovat. A také jsme do portfolia zařadili akcie francouzské energetické společnosti EDF, která zaostávala za vývojem kurzu jiných elektrárenských firem v Evropě.

Kolik máte nyní firem v portfoliu?

Aktuálně pětadvacet, přičemž první desítka titulů tvoří více než polovinu aktiv fondu. Mám raději, když je portfolio rozložené mezi menší počet titulů. Nechtěl bych spravovat takové, kde má každý titul váhu maximálně dvě až tři procenta. Mám rád, když alespoň jedna či dvě akcie mají v portfoliu více než 10procentní zastoupení. Protože když už té investiční myšlence věříte, tak byste jí měl přistoudit v portfoliu patřičnou váhu. A pokud se nemýlíte, tak se to projeví pozitivně na zhodnocení fondu.

Který titulů má největší váhu?

Je to ČEZ. Váha akcií firmy v portfoliu je okolo 15 procent.

Kde vidíte příležitosti na pražské burze?

Pražská burza letos vyrostla poměrně dost na to, jakým byla otloukánkem. Ceny většiny akcií se vrátily dost nahoru. Například akcie ČEZ stále mají podle mě prostor pro další růst. Ale záviset to bude na vývoji elektřiny a dění okolo managementu a novým jaderným blokem. Jeho výstavba může hlavně zahraniční investory odrazovat, protože příliš nerozumí tomu, co se okolo děje.

A další tituly v Praze?

Co se týče dalších titulů, tak atraktivní mi na těchto úrovních přijde Avast. Také mi přijde zajímavá Česká zbrojovka, kde management odvedl kus práce. Dobrým krokem byl nákup Coltu - touto akvizicí skokově vyrostli a je to lepší, než kdyby v USA sami stavěli továrnu. Myslím, že cena akcie ještě neodpovídá tomu, kde budeme třeba za rok.

U akcií bank jsme se již vrátili k předcovidovým úrovním. Sazby jsou níž, ale budou se zvyšovat, což by mělo podpořit marže bank. Dá se čekat obnovení výplaty dividend, ale nejistotu může vnést případná další vlna pandemie. V současnosti máme dlouhou pozici pouze u akcií Komerční banky. U Monety skončil investiční příběh ve chvíli, kdy byl ze strany PPF nabídnut odkup akcií. My jsme této příležitosti využili, protože ta cena nám přišla fér.