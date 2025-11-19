Mach se chce jako náměstek Schillerové soustředit na úspory. Miliardy si slibuje od zeštíhlení úřadů
Ekonom, expředseda Strany svobodných občanů a bývalý europoslanec Petr Mach míří do státní správy. Hnutí SPD ho nominuje na post náměstka předpokládané ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Mach je znám svojí kritikou Evropské unie a libertarianskými názory, i když se za libertariána neoznačuje.
Mach e15 řekl, že hodlá dbát na dodržování vládního programu. V jeho návrhu se hnutí ANO, SPD a Motoristé zavazují, že budou směřovat k vyrovnanému hospodaření. Vzhledem k řadě nákladných slibů, které zatíží výdajovou i příjmovou stranu státního rozpočtu, však odborníci považují vytčený cíl za velmi obtížně dosažitelný.
Více úspor ze zeštíhlení úřadů
„Svoji případnou roli náměstka spatřuji zejména ve vlivu na dodržovaní programu. To znamená, aby vláda směřovala k vyrovnanému rozpočtu,“ říká Mach. O svojí nominaci prý hovořil se šéfem SPD Tomiem Okamurou a druhým mužem strany Radimem Fialou. „Vyjádřil jsem souhlas, aby mě na pozici náměstka navrhli,“ dodává Mach.
Vznikající kabinet hodlá veřejné finance udržovat blízko vyrovnané bilance, a to pod hranicí tříprocentního deficitu požadovaného Paktem stability a růstu, na němž se v minulosti dohodly státy eurozóny. „Díky masivním investicím do dlouhodobého ekonomického růstu, důslednému naplňování hospodářské strategie a úsporám v provozu státu dosáhneme postupného snižování deficitu veřejných financí. V delším horizontu pak i fakticky vyrovnaného či přebytkového hospodaření státu, podobně jako v letech 2016 až 2019,“ píše se v návrhu programu koalice ANO, SPD a Motoristů.
Kromě znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) a obecně boje s šedou ekonomikou slibuje nová vláda redukci státní správy. Plánuje provést vnitřní audity všech ústředních orgánů státní správy, snížit jejich provozní výdaje a omezit nadbytečné agendy.
Schillerová už odhadla, že úsporné kroky by mohly vygenerovat 3,5 miliardy korun ročně. „Myslím, že by to mohlo být i více,“ míní Mach.
Snížit počet zaměstnanců státní správy sliboval i končící kabinet Petra Fialy. Ve svém původním programu si vytkl redukci úředníků o 12 procent. Později ale z těchto záměrů ustoupil.
Úspory na sliby stačit nebudou
Rodící se vláda podle expertů zatím příliš neříká, kde peníze na všechny své sliby vezme. Polepšit si mají senioři, rodiny s dětmi, učitelé nebo policisté. Živnostníkům zřejmě už od příštího roku klesnou odvody sociálního pojištění. Kabinet se zavázal také k nižším daním pro firmy.
Národní rozpočtová rada odhaduje, že uskutečnění všech slibů by stálo 80 až 100 miliard korun ročně. Ty přitom ani sebemodernější EET nebo razantní zeštíhlení úřadů nevygenerují.
„Klidně se k EET vraťme. Ale je absolutní halucinace, že pokryje výdaje, o nichž se bavíme. To není možné,“ prohlásil začátkem měsíce v pořadu ČT šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Budoucí vláda bude podle něj muset řešit, kde prostředky na své závazky typu vyšší valorizace penzí nebo snížení daní vezme. „A na to nyní nemáme odpovědi,“ dodal tehdy.