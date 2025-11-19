Trump chystá nový mírový plán pro Ukrajinu podle vzoru z Gazy. Konzultuje jej s Ruskem
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle serveru Axios v utajení připravuje a konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Zahrnovat má 28 bodů a je inspirovaný mírovou dohodou pro Gazu, hlásí server s odkazem na americké a ruské zdroje.
Chystaný plán zahrnuje „mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou“, napsal Axios s odkazem na své informátory.
Formulaci plánu vede americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který o něm „podrobně jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem“, uvedl Axios s odkazem na nejmenovaného amerického představitele.
Ukrajinský činitel podle serveru Axios uvedl, že Witkoff o plánu hovořil také se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem začátkem tohoto týdne v Miami. Podle amerického představitele už také Bílý dům začal o návrhu informovat evropské činitele.
Zelenskyj v Turecku
S Witkoffem se má setkat také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na středu oznámil svou návštěvu Turecka, kde podle původního prohlášení měl jednat s prezidentem Recepem Erdoganem a Witkoffem právě o ukončení války a předání dalších válečných zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem.
„Připravujeme oživení jednání a připravili jsme řešení, která nabídneme našim partnerům,“ uvedl Zelenskyj ve vzkazu na síti X, ve kterém se věnuje středeční návštěvě Turecka.