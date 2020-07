Byli jsme jen malý e-shopík. Teď zrajeme a nechceme jen maximalizovat zisk, říká šéf Bonami Vopařil | E15.cz

Jak vás vůbec napadlo otevřít zaměstnancům účetní knihy a sdílet čísla?

Když jsem byl kdysi v Americe na škole, četl jsem knížku pod názvem Open Management. V ní byla případová studie, kdy manažer přišel do nějaké špatné továrny, otevřel všem lidem knihy a naučil je, jak jejich práce přímo ovlivňuje finance firmy. Hrozně ji to nakoplo. Od té doby si to pamatuji. Já vlastně ani neskrývám žádnou strategii, říkám to otevřeně i do médií.

Za pandemie či krize to asi může být zvlášť přínosné. I mé známé ve firmě po vypuknutí koronaviru ukázali čísla a řekli: když můžete, zapojte se. Byla z toho nadšená.

To se nám stalo také. Pro mě to byl jeden z výrazných okamžiků roku. Po vyhlášení nouzového stavu nám spadly prodeje o čtyřicet až padesát procent, byli jsme na home office a každé dva tři dny jsme měli celofiremní hovory. Na tom prvním jsem zaměstnancům po třech dnech řekl, že ztrácíme x stovek tisíc každý den, že věřím v obrat, ale nyní potřebuji, abychom si snížili platy. Byl jsem otevřený a upřímný, platy jsme snížili a přišly mi desítky e-mailů, kde lidé psali, že to chápou a ať snížím jejich plat více, protože je tady někdo, kdo má hypotéku nebo děti. Reakce byla famózní, byl jsem nadšený.

A už jste platy zase vrátili na předešlou úroveň?

Vrátili jsme je hned po měsíci. A teď nám to jde, takže jim budu vracet i ušlou mzdu z prvního měsíce. Firmu tento krok hrozně posílil, kolem snížení platů nebylo dusno, naopak to bylo super.