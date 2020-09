Část výroby se z Číny vrátí. Firmy volí jistotu i za cenu vyšších nákladů, říká spolumajitel Accolade | E15.cz

Jak to aktuálně vypadá s platbami nájemného od firem ve vašich halách? Platí všichni řádně a včas?

Na začátku nikdo přesně nevěděl, co se stane, jaké to bude mít dopady na nájemce. Tato substance, tedy jak funguje byznys v halách, je klíčová. Ukázalo se, že funguje. Za první pololetí máme zaplacených sto procent nájmů. Nemáme žádné výpadky, nesledujeme žádné insolvence. Mezi nájemci máme dvě hlavní skupiny. První na covidu vlastně vydělává díky akceleraci on-line nakupování. Lidé, kteří si dosud neuměli představit nakupování jídla nebo oblečení přes internet, tak najednou byli doma a nakupovali. Spolu s tím významně rostla doručovací logistika.

A ta druhá?

Druhou skupinou nájemců jsou ti, kteří nevyhrávají. Například klienti z automobilového průmyslu mají nižší objemy objednávek a neví, co bude. Naší výhodou však je, že naši klienti z automotive branže patří mezi dodavatele z kategorie Tier 1, tedy přímé a nejsilnější dodavatele automobilek, a jsou na tom tedy stále relativně dobře.

Projevuje se situace v automobilové průmyslu na poptávce po plochách?

To ne. Je to vidět jen na intenzitě jejich provozu. Dříve jeli nonstop sedm dní v týdnu, nyní pracují například jen pět dní v týdnu na dvě směny. Paušálně pro celý automobilový průmysl to však neplatí. Vidíme i automotive, který roste. Obecně jsou to společnosti, které roky vydělávaly spoustu peněz. Takže banky jsou vůči firmám z automobilového průmyslu obezřetnější, ale úplnou stopku vůči tomuto sektoru nemají. My na příští rok řešíme expanzi dvou nájemců z automobilového průmyslu. Dohromady si vezmou 40 tisíc metrů čtverečních. I v dnešní době rostou.

Ale jestli to chápu správně, tak internetové obchody jsou aktuálně přeci jen aktivnější?

V e-commerce jsou projekty větší. Věříme tomu, že postupně nejen Amazon, ale i další e-shopy budou vytvářet velká distribuční centra nad 50 tisíc metrů čtverečních. Takže i kdyby počet poptávek celkově klesl, budou se třeba pronajímat větší objemy. V posledních letech Česká republika takto velké klienty neměla. Všichni si pronajímali haly v Polsku.