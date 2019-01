Červi nám pomohou v boji proti civilizačním chorobám, jsou budoucností medicíny, říká vědkyně | E15.cz

Vážné civilizační choroby, jako například roztroušená skleróza, Crohnova choroba, alergie nebo deprese, které se naplno prosazují v posledních desetiletích a nedaří se je úspěšně léčit, by mohla vyřešit tzv. helmintoterapie - tedy kontrolovaná kolonizace lidského těla střevním červem. Tvrdí to parazitoložka Kateřina Jirků Pomajbíková. Zatím jde o neoficiální metodu, v zahraničí už ale existuje početná komunita lidí, kteří do sebe dobrovolně červa aplikují. A výsledky jsou prý pozoruhodné. Podívejte se na rozhovor.