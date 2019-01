To zase jednou byla show. Pasta show! Hvězdný český útočník David Pastrňák řádil při novoročním Winter Classic, gólem a asistencí vystřelil Bostonu výhru 4:2 nad Chicagem. Stal se první hvězdou zápasu. Více jako 76 tisíc fanoušků na stadionu pobavil gólovou oslavou, při které napodoboval ptáka. Zámořská stanice, která zápas přenášela, zase v grafice zkomolila jeho příjmení na Pasternak, ale to mu asi nevadilo. „Byl to úžasný den," řekl o zápase, který na místě sledovalo 76 126 lidí.