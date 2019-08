Češi věří mýtům a uvažují iracionálně, přijetí eura by nám prospělo, říká Radek Špicar | E15.cz

Česko by se mělo více zapojit do integrace, říká v pořadu Prostor X viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Nerad by se prý dožil toho, že se o budoucnosti Evropy bude rozhodovat v eurozóně a bez nás. Inspiraci pro Česko vidí na Slovensku, a to i v rámci přijetí eura. To by prý bylo pro Česko přínos, ale s lidmi je o tom třeba mluvit, protože se ho bojí. A bojí se taky politici. Špicar objel celou republiku a diskutoval s lidmi o EU a taky o euru a přiznává, že Češi často věří mýtům a uvažují iracionálně.