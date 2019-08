Středula: Politici by měli dát jasně najevo, že nepotřebujeme levnou práci, ale nové technologie | E15.cz

Odborářský předák Josef Středula v posledních týdnech zostřil rétoriku vůči premiéru Andreji Babišovi. Nelíbí se mu například hladina minimální mzdy, ale i to, jak vláda své kroky prezentuje veřejnosti. „Vadí mi, že se věci říkají jinak, než ve skutečnosti jsou. Celá situace ve zdravotnictví je jinak, marketing je za hranou použitelnosti,“ tvrdí Středula. Bude kandidovat na prezidenta a o co by si české odbory měly říci při vyjednávání podmínek se zaměstnavateli? Podívejte se na rozhovor.